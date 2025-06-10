獨家／老婆敲碗成功！SJ歡慶20週年「唱完大巨蛋還有高雄站」 明年1月前進南部
記者吳睿慈／台北報導
「韓流帝王」Super Junior即將迎來20週年紀年日，為回饋粉絲一直以來的支持，官方於9日官宣正式啟動「SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR
▲SJ歡慶20週年唱完大巨蛋還有高雄站，明年1月前進南部。（圖／翻攝自SJ官方臉書）
Super Junior這次20週年巡演將會以完整體方式進行，就連多年未站上舞台的金希澈也會參與其中，《ETtoday》9日獨家掌握消息，他們將成為首組站上臺北大巨蛋舉辦專場的韓團以外，2026年1月也會接續前往高雄與E.L.F.見面，同樣是以「SUPER SHOW 10」巡演名義與南部粉絲同歡。
事實上，Super Junior近兩年來照顧到台灣南、北兩地的粉絲，不論是圭賢專場、小分隊SJ D&E或是大隊Super Junior見面會皆是北、南場地各會開一場，他們也經常出席高雄音樂節拼盤活動，對於高雄相當熟悉，圭賢甚至趁著休息空檔外出尋找美食拍成Vlog。
▲《ETtoday》掌握獨家消息，SJ 20週年也會分成南、北兩地開唱。（圖／翻攝自SJ官方臉書）
而《ETtoday》掌握的獨家消息，確實打聽到這次「SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR
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