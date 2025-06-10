ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

白冰冰被誇像周子瑜「害羞發聲」
容易沉迷盲盒的三大星座！
金曲36／林美秀「缺席金曲」原因曝
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

孫德榮 陳漢章 劉品言 連晨翔 唐綺陽 程瀟 尹正 謝霆鋒

吳慷仁最新台劇定檔！　暗戀李銘順目睹他「情慾糾纏多人」吃醋了

記者黃庠棻／台北報導

由CATCHPLAY 旗下影響原創影視製作、備受矚目的話題台劇《親密之海》，今日宣布定檔7月18日起，於CATCHPLAY+影音平台（台灣、印尼、新加坡）、 CATCHPLAY電影台61頻道以及台灣 LINE TV、香港Now TV等平台共同首播。

▲李銘順、吳慷仁、瑞瑪席丹、于子育主演的《親密之海》宣布定檔。（圖／CATCHPLAY+提供）

▲李銘順、吳慷仁、瑞瑪席丹、于子育主演的《親密之海》宣布定檔。（圖／CATCHPLAY+提供）

驚喜的是，《親密之海》更將成為繼《我們與惡的距離II》後，登上國際串流平台Amazon Prime Video 的第二部台劇，全球超過240個國家與地區的觀眾，將能與台灣劇迷一同看到這部深入親密關係與世代差異的獨特台劇。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李銘順、吳慷仁、瑞瑪席丹、于子育主演的《親密之海》宣布定檔。（圖／CATCHPLAY+提供）

▲李銘順、吳慷仁、瑞瑪席丹、于子育主演的《親密之海》宣布定檔。（圖／CATCHPLAY+提供）

改編自作家胡晴舫知名小說《群島》，台劇《親密之海》集結實力演員李銘順、吳慷仁、瑞瑪席丹、于子育，以及福地祐介、蔡亘晏、李至正、李劭婕、胡瑋杰、黃湘婷、張家倫等優秀卡司，共同演繹充滿當代社群元素及世代差異的複雜情感關係。

第一、二集日前於金馬奇幻影展首映，除一票難求，映後好評更迅速在網路蔓延，「精緻且都會氛圍做得很好，很難得的台劇。」、「如同在海中漂浮著，渴望在親密關係中獲得滿足。」、「怎麼會有一部互文性如此豐富的作品。」、「探討非一般情感關係、大膽的情慾戲，以及其中的文學內裏，是內外都大膽勢必引發關注跟討論的作品。」

▲李銘順、吳慷仁、瑞瑪席丹、于子育主演的《親密之海》宣布定檔。（圖／CATCHPLAY+提供）

▲李銘順、吳慷仁、瑞瑪席丹、于子育主演的《親密之海》宣布定檔。（圖／CATCHPLAY+提供）

耗時兩年劇本開發跟前製，《親密之海》於2023年初開拍，除了於台北與花蓮取景，更是近年來少數跨海製作的台劇，遠赴美國紐約與阿拉斯加馬塔努斯卡冰川等地拍攝，之後更歷經兩年的後期製作，四年的心血終於即將與觀眾見面。

今（10）日釋出預告與前導海報，以李銘順飾演的成功企業家為視角，描述與吳慷仁、瑞瑪席丹和于子育等角色之間複雜情愛關係，以及世代落差造成的不同價值觀；除了人物的細膩與激情，亦深刻描繪了台灣20年來的變化，尤其是在社群網路的放大鏡下，人與人之間既孤獨又緊緊相連的關係。

▲李銘順、吳慷仁、瑞瑪席丹、于子育主演的《親密之海》宣布定檔。（圖／CATCHPLAY+提供）

▲李銘順、吳慷仁、瑞瑪席丹、于子育主演的《親密之海》宣布定檔。（圖／CATCHPLAY+提供）

預告也看出，故事以李銘順飾演的成功企業家李憲宏為主軸，揭開了錯綜複雜的情愛關係，由吳慷仁飾演的阿榮，在李憲宏身邊默默守護，但卻隱藏著不為人知的情愫；瑞瑪席丹詮釋的莉蓮，則以熱情而難以掌控的姿態闖入李憲宏的生命，激起無法抵擋的情慾與困惑。

而由于子育飾演的曉雯既是事業夥伴，又是難以割捨的情人， 沈靜的外表下藏著無法言說、幾近燒灼的深情與渴望；而於此同時，對年輕世代有著不同思維的李憲宏，卻意外點燃了網路輿論的猛烈攻擊，影片結尾的對白「你不覺得人總是希望得到自己沒有的嗎？」道盡男女關係中的自私與慾望。

▲李銘順、吳慷仁、瑞瑪席丹、于子育主演的《親密之海》宣布定檔。（圖／CATCHPLAY+提供）

▲李銘順、吳慷仁、瑞瑪席丹、于子育主演的《親密之海》宣布定檔。（圖／CATCHPLAY+提供）

新加坡導演呂吉元表示，《親密之海》是他拍過最勇敢、最有詩意的一部影集。這個故事的核心是以愛為主題，探討人與人之間的距離。橫跨戀人、朋友、家人甚至是身分認同，都是以愛作為共同的力量。他特別感謝所有演員勇於挑戰自我，共同完成了這部意義非凡的作品。

而在劇場界早已享有盛名的蔡柏璋導演，交出了首部影視執導作品，他說「影視的工作模式跟美學跟以往在劇場的體驗非常不同；我非常感謝演員的信任，尤其他/她們願意在鏡頭前展露最脆弱的一面，讓我相當動容。我相信每一位觀眾都能夠在這個作品裡面找到自己生命的映照。」

▲李銘順、吳慷仁、瑞瑪席丹、于子育主演的《親密之海》宣布定檔。（圖／CATCHPLAY+提供）

▲李銘順、吳慷仁、瑞瑪席丹、于子育主演的《親密之海》宣布定檔。（圖／CATCHPLAY+提供）

除了兩位導演對《親密之海》的肯定，演員們更是獻出了難得的演出經驗，李銘順表示「《親密之海》是我接觸過最有情慾張力的劇本，超越肢體接觸的慾望，往往更讓人難以駕馭。」吳慷仁說「人與人之間關係的表象，不見得代表真實，《親密之海》對人性的描述讓人驚豔。」

在預告中曝光大尺度演出的于子育則說「看完《親密之海》的劇本，讓我不禁去想，每晚躺在你身邊的那個人，真的是你最親密的人嗎？」而瑞瑪席丹亦坦言「因為慾望的氾濫，人性才會那麼複雜，就像《親密之海》中所說的，你該怎麼選擇。」

▲李銘順、吳慷仁、瑞瑪席丹、于子育主演的《親密之海》宣布定檔。（圖／CATCHPLAY+提供）

▲李銘順、吳慷仁、瑞瑪席丹、于子育主演的《親密之海》宣布定檔。（圖／CATCHPLAY+提供）

《親密之海》將在7月18日於CATCHPLAY+影音平台 (台灣、印尼、新加坡)、CATCHPLAY電影台61頻道首播，並於台灣 LINE TV、香港 Now TV及國際串流平台Amazon Prime Video於全球超過240個國家與地區同步共同首播，全球觀眾都將一起進入這片錯綜複雜卻真實貼近內心的情感之海。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

親密之海李銘順吳慷仁瑞瑪席丹于子育福地祐介蔡亘晏李至正李劭婕胡瑋杰黃湘婷張家倫

推薦閱讀

李程彬床戲「讓程予希不舒服」　談判破局撤班…不爽種心結

李程彬床戲「讓程予希不舒服」　談判破局撤班…不爽種心結

8小時前

快訊／郭書瑤突現身北檢出庭！　被控「超級惡鄰」道歉1年後提告

快訊／郭書瑤突現身北檢出庭！　被控「超級惡鄰」道歉1年後提告

1小時前

快訊／王齊麟陳詩媛結婚了！今赴戶政事務所登記　去年剛求婚成功

快訊／王齊麟陳詩媛結婚了！今赴戶政事務所登記　去年剛求婚成功

3小時前

晚安小雞坐牢1年「癢到快抓破蛋」！　擦監獄藥油下場超慘：操灰搭

晚安小雞坐牢1年「癢到快抓破蛋」！　擦監獄藥油下場超慘：操灰搭

5小時前

最美檢察官控「遭飯店救生員刁難」　遇2狀況傻眼：有必要這口氣？

最美檢察官控「遭飯店救生員刁難」　遇2狀況傻眼：有必要這口氣？

16小時前

程瀟節目中「傳簡訊給前任」　對方秒回…旁人暗示「太巨星」身份掀議

程瀟節目中「傳簡訊給前任」　對方秒回…旁人暗示「太巨星」身份掀議

16小時前

孫德榮提前安排好身後事！「確定火化土葬」32人分3億遺產比例曝光

孫德榮提前安排好身後事！「確定火化土葬」32人分3億遺產比例曝光

18小時前

BLACKPINK台灣演唱會今11點開搶！　4階段售票懶人包一次看

BLACKPINK台灣演唱會今11點開搶！　4階段售票懶人包一次看

5小時前

獨家／老婆敲碗成功！SJ歡慶20週年「唱完大巨蛋還有高雄站」　明年1月前進南部

獨家／老婆敲碗成功！SJ歡慶20週年「唱完大巨蛋還有高雄站」　明年1月前進南部

2小時前

67歲音樂人韓賢光上海驟逝　「眾歌手不捨送別」哈林、康康都來了

67歲音樂人韓賢光上海驟逝　「眾歌手不捨送別」哈林、康康都來了

2小時前

外商OL人妻出道拍AV！氣尪買春「又髒又噁心」…脫光拍片互相傷害

外商OL人妻出道拍AV！氣尪買春「又髒又噁心」…脫光拍片互相傷害

6/8 13:23

劉品言熱戀連晨翔早露餡！　唐綺陽揭「錄影細節」：坦率得好可愛

劉品言熱戀連晨翔早露餡！　唐綺陽揭「錄影細節」：坦率得好可愛

18小時前

熱門影音

游鴻明演唱經典歌曲〈戀上另一個人〉

游鴻明演唱經典歌曲〈戀上另一個人〉
彭佳慧演唱會撞場林俊傑：靠腰...

彭佳慧演唱會撞場林俊傑：靠腰...
瘦子「你後面有車」成迷因　大淵笑：會推出一些商品XD

瘦子「你後面有車」成迷因　大淵笑：會推出一些商品XD
「志龍啊，我變心了」GD笑翻！　粉絲舉牌應援保鑣虎哥…他嘴角失守

「志龍啊，我變心了」GD笑翻！　粉絲舉牌應援保鑣虎哥…他嘴角失守
11歲小泡芙問「還抱得動我嗎」　劉畊宏：不管妳幾歲，我都可以

11歲小泡芙問「還抱得動我嗎」　劉畊宏：不管妳幾歲，我都可以
范瑋琪演唱會熱淚盈眶　下跪大陸成都粉絲

范瑋琪演唱會熱淚盈眶　下跪大陸成都粉絲
張晨光娶媳婦　眾星雲集喝喜酒

張晨光娶媳婦　眾星雲集喝喜酒
鳳小岳認「接種HPV疫苗」　放閃「和老婆一起打」

鳳小岳認「接種HPV疫苗」　放閃「和老婆一起打」
周杰倫遊京都遭粉絲圍堵　杜哥骨折..請求不要跟了

周杰倫遊京都遭粉絲圍堵　杜哥骨折..請求不要跟了
徐若瑄抗癌成功　心態轉變：把心慢下來

徐若瑄抗癌成功　心態轉變：把心慢下來
#家寧 爆 #Andy 交往期間「劈腿多女」！握對話錄音證據

#家寧 爆 #Andy 交往期間「劈腿多女」！握對話錄音證據
LANY高雄流行音樂中心開唱

LANY高雄流行音樂中心開唱
劉品言、連晨翔宣布結婚懷孕！　3年前拍MV相識…婚宴喊卡原因曝

劉品言、連晨翔宣布結婚懷孕！　3年前拍MV相識…婚宴喊卡原因曝

Dora約會富商照網瘋傳「經紀人冷回應」　獵豔名單扯17位啦啦隊…PS乖姐揭真相

Dora約會富商照網瘋傳「經紀人冷回應」　獵豔名單扯17位啦啦隊…PS乖姐揭真相

舒華回家了！率i-dle抵達台灣　薇娟比愛心…4人親切揮手甜笑

舒華回家了！率i-dle抵達台灣　薇娟比愛心…4人親切揮手甜笑

范瑋琪踢館《歌手》下台爆哭：值了　被陸網酸「走音＋聲音抖」慘遭淘汰！

范瑋琪踢館《歌手》下台爆哭：值了　被陸網酸「走音＋聲音抖」慘遭淘汰！

唱跳〈OAOA〉！禹洙漢「本來不知道五月天」　河智媛稱讚廉世彬「中文很厲害」

唱跳〈OAOA〉！禹洙漢「本來不知道五月天」　河智媛稱讚廉世彬「中文很厲害」

彭佳慧驚喜合體游鴻明唱〈夫妻臉〉　曝「被他介入家庭」17歲兒突上台

彭佳慧驚喜合體游鴻明唱〈夫妻臉〉　曝「被他介入家庭」17歲兒突上台

林俊傑登大巨蛋感嘆：台北是我出道地！　開唱〈一千年以後〉〈編號89757〉

林俊傑登大巨蛋感嘆：台北是我出道地！　開唱〈一千年以後〉〈編號89757〉

瀨戶環奈專訪

瀨戶環奈專訪

林志穎觀摩林俊傑大巨蛋演唱會　許願回家開唱：如果還有人要看的話...

林志穎觀摩林俊傑大巨蛋演唱會　許願回家開唱：如果還有人要看的話...

范瑋琪台下觀眾反應

范瑋琪台下觀眾反應

瘦子開心「你後面有車」成迷因　大淵笑：要常在有車的地方XD

瘦子開心「你後面有車」成迷因　大淵笑：要常在有車的地方XD

彭佳慧演唱會撞場林俊傑：靠腰　開場就飆〈回味〉〈舊夢〉「X，好難唱」

彭佳慧演唱會撞場林俊傑：靠腰　開場就飆〈回味〉〈舊夢〉「X，好難唱」

看更多

【國民兵出動】川普下令鎮壓！洛杉磯抗議現場超混亂

即時新聞

剛剛
剛剛
3分鐘前0

告五人圓夢「在披頭四錄音室錄專輯」！　再創成團新紀錄

8分鐘前0

26歲鮮肉男星認了非單身「女友身份曝光」　24小時黏在一起！

19分鐘前0

劉雨柔卸貨倒數「肚皮突發巨響」　嚇到不敢動：孕期最大驚嚇

21分鐘前1

郭書瑤北檢提告…一聽閨蜜劉品言懷孕「秒露燦笑」　認了早知情！

32分鐘前67

快訊／郭書瑤北檢開庭「被告消失」　露面無奈認：管委會找不到人

32分鐘前10

吳宗憲當面脫口「韓女唱歌難聽」　頌樂露面親上火線回應了！

38分鐘前0

打完疫苗停經3年！Gigi胖8kg又失眠　遭尪當眾連2喊「更年期」氣炸

51分鐘前31

王齊麟陳詩媛結婚「現場畫面曝」！甜曬身分證　經紀人回應婚禮進度

1小時前0

李程彬床戲「誤觸程予希敏感部位」林心如出面　雙方同時回應了！

1小時前30

63歲庾澄慶罕見露面「憔悴悼念好友韓賢光」：是很深的打擊

讀者迴響

熱門新聞

  1. 李程彬床戲「讓程予希不舒服」　談判破局撤班…不爽種心結
    8小時前84
  2. 快訊／郭書瑤突現身北檢出庭！　被控「超級惡鄰」道歉1年後提告
    1小時前3223
  3. 快訊／王齊麟陳詩媛結婚了！今赴戶政事務所登記　去年剛求婚成功
    3小時前3016
  4. 晚安小雞坐牢1年「癢到快抓破蛋」！　擦監獄藥油下場超慘：操灰搭
    5小時前4019
  5. 最美檢察官控「遭飯店救生員刁難」　遇2狀況傻眼：有必要這口氣？
    16小時前5257
  6. 程瀟節目中「傳簡訊給前任」　對方秒回…旁人暗示「太巨星」身份掀議
    16小時前61
  7. 孫德榮提前安排好身後事！「確定火化土葬」32人分3億遺產比例曝光
    18小時前164
  8. BLACKPINK台灣演唱會今11點開搶！　4階段售票懶人包一次看
    5小時前7
  9. 獨家／老婆敲碗成功！SJ歡慶20週年「唱完大巨蛋還有高雄站」　明年1月前進南部
    2小時前122
  10. 67歲音樂人韓賢光上海驟逝　「眾歌手不捨送別」哈林、康康都來了
    2小時前101
ETtoday星光雲

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合