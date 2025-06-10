中國「山寨版Lady Gaga」神還原科切拉舞台！　唱功超強網挖出身分

記者劉宛欣／綜合報導

天后Lady Gaga近來正如火如荼舉行巡迴演唱會「The Mayhem Ball」，先前她登上今年的科切拉音樂節，帶來了難以超越的經典舞台。近日，抖音上有中國大陸網友曬出影片，影片中位於重慶的夜店，驚見Lady Gaga山寨版，還神還原她的經典演出，引發網路熱議。

▲女神卡卡（Lady Gaga）於Coachella音樂節演出，再次震撼全球樂迷。（圖／達志影像）

有網友在抖音等社群平台分享影片，影片中可以看到一名女子在重慶夜店中模仿Lady Gaga登場，不僅完美重現巡演中的紅裙高台造型，還現場演唱歌曲〈Abracadabra〉，全程開麥無修音，甚至在表演中途不慎跌倒也臨危不亂，表現被網友形容為「堪稱史詩級」。有目擊網友大讚「重慶的夜店已經是Next Level！」貼文一出立刻吸引大量關注。

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▲山寨版Lady Gaga引發討論。（圖／翻攝自抖音）

不少人在觀看影片後，紛紛留言大讚該名模仿者神情與動作幾乎與Lady Gaga如出一轍，雖然唱功尚未及原版那般完美，但整體氣勢十分吸睛。經過網友仔細比對後發現，該名精準模仿Lady Gaga的女子，其實是2009年曾參加《快樂女聲》的歌手潘虹樾。當年她在比賽中取得全國第八名佳績，賽後持續以歌手身份活躍。

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