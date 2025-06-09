薔薔被問NanaQ秒變臉　「當場大飆粗口全被拍」網笑翻

記者王靖淳／綜合報導

女星薔薔（林嘉凌）今年2月遭網紅NanaQ影射性騷擾，雙方事後都拍片反擊對方，兩人各說各話掀起外界關注及討論，時隔3個多月，薔薔最近再次聽到NanaQ的名字時，當下大罵髒話的真實反應全被拍下。畫面曝光後，再度引發熱議，令不少網友都笑翻。

▲▼薔薔一聽到NanaQ就大罵髒話。（圖／翻攝自Facebook／林嘉凌薔薔Maze）

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薔薔在Threads分享一段短片，畫面中可見到她邀請眾好友們用一句話惹怒她，其中有人不留情面地勸她別再玩音樂，還有人質疑她不會唱歌，讓她氣得當場飆罵髒話，甚至開玩笑要對方去死。緊接著先是網紅小A辣酸她新歌MV看不懂千萬在哪，後來網紅奎丁及女星茵茵則是吐槽她有皺紋及牙齒黃，使薔薔再度飆罵髒話，場面相當爆笑。

值得一提的是，當前主播劉涵竹關心薔薔與NanaQ的互動時，仍換來她不改本色的「再飆髒話」回應，甚至還開玩笑對鏡頭說把那段剪掉，不過真實反應還是全被拍了下來。影片曝光後，立刻吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言表示「笑死」、「愛死」、「超好笑」、「超容易」、「真的是易怒體質」、「提到某人我笑死，好敢說。」

▲▼劉涵竹向薔薔提到NanaQ的名字。（圖／翻攝自Facebook／林嘉凌薔薔Maze）

事實上，面對被NanaQ影射性騷擾，薔薔事後拍影片反擊，同時也表示事前雙方在合作拍片前都有溝通過內容。至於被指控強行聞下體、逼咬性愛玩具，薔薔傻眼表示：「我離她那麼遠，我只是碰到她的手，到底是哪個節目會把人家的下體掰開來聞，我們的頻道會直接消失不見耶。」當時薔薔也透露，拍攝當下有問NanaQ是否要繼續拍攝，對方也同意拍攝，上片前也給她看過，經過同意才公開，所以對於NanaQ事後不停變換想法的舉動而感到不解。