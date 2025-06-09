曾之喬祝福「劉品言結婚當媽」　暖喊：好好照顧身體

記者王靖淳／綜合報導

女星劉品言與連晨翔今（9）日公開結婚及懷孕的消息，喜獲一票祝福，而在2003年與她組成女子團體「Sweety」的曾之喬，在得知好友的雙喜訊後，也開心地在貼文底下寫下17字的祝福留言。

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▲連晨翔、劉品言公開喜訊。（圖／翻攝自Instagram／esther88）

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劉品言今（9）日驚喜曬出與連晨翔的婚紗照，正式宣布升格當人妻及媽媽，連晨翔則感性喊話：「謝謝妳用1公里以外都聽得到的笑聲接住了我這個超級I人……我也相信我們的寶寶一定會跟妳一樣，笑起來就能讓全世界都變美好。」兩人幸福告白引來一票明星好友熱情留言，好友曾之喬也感動表示：「滿滿祝福，要好好照顧身體喔，不要太辛苦。」

▲劉品言（圖左）、曾之喬過去曾組「Sweety」。（圖／翻攝自Instagram／esther88）

事實上，劉品言與曾之喬在年僅14歲時組成女子團體「Sweety」，成了台灣史上最年輕的少女團體。如今過了22年，兩位當初的少女也相繼升格成為人妻當媽，更有網友列出兩人的共通點，那就是老公都是出身自偶像團體、身高超過180公分又兼具高顏值，加上戀愛期間都相當低調。

▲劉品言懷孕，曾之喬留言祝福。（圖／翻攝自Instagram／esther88）

此外，劉品言與連晨翔早在3年前合作拍戴愛玲的MV就認識，直到在2024年合作《舊金山美容院》才開始熟識，不過戲一殺青後又各忙各的，到了後期配音時再見面，才開始真正熟起來。在導演生日聚會後，連晨翔鼓起勇氣追求劉品言，兩人以結婚為前提交往，如今宣布結婚及懷孕的雙喜訊，令大票網友驚喜不已。不過小倆口決定暫時不辦婚宴，因為預產期落在年底，目前已投入迎接新生命的準備。