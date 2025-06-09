孫德榮提前安排好身後事！「確定火化土葬」32人分3億遺產比例曝光

記者劉宛欣／綜合報導

知名經紀人孫德榮向來以剛毅形象示人，但現年64歲的他，近年身體狀況頻亮紅燈，除了罹癌，先前也在社群坦言難以站立、走路超過5分鐘就需休息。他9日登上于美人廣播節目《美的世界》，吐露已為身後事做好妥善準備，從火葬儀式到墓地塔位，甚至壽衣西裝都準備齊全，還笑稱西裝訂製已久，現在胖了「可能要把後面打開」。

▲孫德榮。（圖／翻攝自孫德榮臉書）

節目中，于美人提到和孫德榮的深厚交情，孫德榮罹癌期間，她幾乎天天早上8點到醫院探望，還帶他四處尋找名醫。而孫德榮也在她參選時慷慨捐款支持。談到身後事，孫德榮坦言自己一人無依，曾一度焦慮「怕死得不明不白，魂魄不知道去哪」，為此還拜託朋友小冬瓜協助找墓地、塔位，最後決定火化後土葬。他還透露，已請知名畫家幫忙畫好油畫風格的遺照，笑說估價15萬元，想送給于美人，對方當場傻眼喊：「才不要！」

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▲孫德榮。（圖／翻攝自孫德榮臉書）

除了身後事安排得妥妥當當，孫德榮對遺產分配也毫不含糊。他曾公開表示名下遺產達3億元，目前立下遺囑、列入分配名單的親友有32人，每位最少可得200萬元現金，其中姓孫拿不到現金，但可拿到市值6至7千萬的房子，分配之細連律師都驚呼：「怎麼這麼多人！」雖身體狀況不佳，頻頻出入醫院，但孫德榮堅持不驚動旁人，低調地獨自處理病痛，上個月腰椎還曾痛到無法行走，仍選擇默默承受。