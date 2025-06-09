陳芳語突鬆口「親眼看愛情溜走」　遭傳斷開血肉鼓手：人生真夠諷刺

記者蔡宜芳／綜合報導

歌手陳芳語（Kimberley）去年因發文寫「單身」，被疑與血肉果汁機的鼓手彥文分手，不過她始終沒有做出正面回應。準備在下個月發新專輯《我們的愛》的她，9日突然在社群表示「人生真的有夠諷刺」，疑似回應感情狀態。

▲陳芳語被傳已與彥文分手。（圖／翻攝自Instagram／lekimberleyy、drummerevanchen12629）

陳芳語表示，自己的新專輯《我們的愛》是一張充滿愛意的專輯，但沒想到會在發行之際「親眼看著愛情同時從我生命中溜走」。她更自嘲：「這種時間點的巧合簡直像劇本寫好的一樣，荒謬到讓人想笑。 至少我還可以笑。」

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▲陳芳語發文。（圖／翻攝自Facebook／Kimberley Chen 陳芳語）

雖然陳芳語並未明說，但網友都紛紛留言安慰說「當作人生的歷練吧，每一次的跌倒，不是挫敗，而是養分」、「拍拍，下一個更好」、「沒事，至少妳曾擁有」、「至少妳把那些愛過的痕跡 用另外一種形式記錄下來了」。

▲陳芳語在去年就被猜情變。（圖／翻攝自Instagram／lekimberleyy）

事實上，陳芳語7日現身品牌活動時，被問到是否分手一事，既沒有否認也沒有承認，只是苦笑說：「今天我以自己為主，因為每次講到感情，爸媽看完新聞都說覺得很可怕，所以要我在適合的時候，講適合的事情。」坦言被家人下封口令，表示之後自己的場子會再說明。