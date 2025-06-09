SEVENTEEN終於登台！Hoshi、Woozi林口開唱「7月連嗨2天」　官方訊息出爐

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣團體SEVENTEEN成員Hoshi跟Woozi組成全新特別小分隊，3月主打歌〈同齡人(동갑내기）〉並正式以小分隊形式出道，兩人在團體回歸之際，也即將帶著巡演粉絲演唱會「WARNING」來到台灣，官方9日正式官宣7月連續兩天在林口體育館與歌迷見面，引起熱烈討論。

▲Hoshi、Woozi林口連續2天開唱，官方訊息出爐。（圖／翻攝自D.SHOW Taiwan）



Hoshi跟Woozi預計在7月26、27日兩天在國立體育大學綜合體育館（林口體育館）舉辦粉絲演唱會，官方海報於9日出爐，兩人以酷帥的黑色勁裝為主，並坐在警告燈上方，雖不是SEVENTEEN全團到齊，但該小分隊首次登台，還是掀起歌迷一陣狂歡。

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另外，Hoshi繼2024年4月的拼盤「Golden Wave in Taiwan」 來到台灣後，相隔1年多再度訪台，只是這次他不是以夫碩順名義來台，而是與Woozi兩人另以其他小分隊名義舉辦專場，對於歌迷來說別具意義。

▲韓綜《NANA bnb with SEVENTEEN》由「羅PD」羅暎錫打造。（圖／Hami Video提供）



SEVENTEEN此次回歸還攜手綜藝製作人「羅PD」羅暎錫出擊，打造全新綜藝節目《NANA bnb with SEVENTEEN》，展現連綜藝都能消化的全方位發展團體，節目2日起每週一於Hami Video播出，