《新聞主播》開播創亮眼收視率　結合真實社會案件增加話題性

文／人物誌

日本TBS日曜劇場《新聞主播》，這部以「新聞從業人員」為主軸的職人劇，自今年4月13日首播以來，憑藉頂級卡司陣容、對日本現今社會議題的深刻探討，旋即攻佔日本國內收視排行榜，臺灣觀眾則能透過緯來電視台、Netflix、中華電信MOD、KKTV、friDay影音、Hami Video進行收視，可謂是2025年迄今，最不容錯過的高人氣日劇。

演員陣容方面，阿部寬飾演資深記者「進藤壯一」，比起製作迎合視聽人喜好的煽情新聞，更傾向透過新聞報導，向大眾傳達真實資訊、揭露弊案，不惜因此挑戰權威，或是不擇手段獲得頭條新聞；永野芽郁飾演節目統籌「崎久保華」，甫從綜藝節目轉戰新聞的她，常與進藤觀念不合而有摩擦，並立志要做出勝過進藤的新聞報導。

▲《新聞主播》是以「新聞從業人員」為主軸的職人劇。（圖／TBS，下同）



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刻畫「硬新聞」製作的職人劇集，阿部寬如何拯救乏人問津的新聞節目？

《新聞主播》以虛構電視台JBN為背景，講述資深記者進藤壯一受任主持深度新聞節目《News Gate》，在擔當主播期間，進藤不受體制拘束、任意妄為的播報方式，著實令製作團隊感到頭痛，但也因為他新聞調查的手段高明，使得許多社會事件的真相得以揭露，並拯救節目收視率低迷的困境。本劇以單元劇帶動主線，其中包含體育賭博、科研造假、暗網與盜攝問題等，眾多危害當今社會的問題。

作為刻劃「新聞媒體」的職人劇集，必將討論到新聞倫理、媒體的社會責任等議題，如何在創造收視率與傳達真相間找到平衡？對於「真相」，是否皆應毫無保留地向大眾展示？作為新聞記者，在矚目的社會案件中，又該擔當怎樣的角色來盡其責任？透過進藤壯一與年輕記者們的觀念摩擦，令觀眾或有志成為相關從業人員者，重新審視媒體應有的態度與原則。

結合真實社會案件，成功增加劇集話題性

《新聞主播》以「硬新聞」為題材，結合些許刑偵、推理的元素，讓專業與娛樂性能夠並重，也難怪日本國內首集播出，便創下14.2%的亮眼收視率，後續集數也都穩定繳出破10的好成績。此外，本劇將案件結合真實事件，更能令觀眾感到共鳴，像是第二話經紀人盜竊明星球員存款，無疑是影射口譯員水原一平盜用大谷翔平存款用以償還賭債的醜聞，成功為劇集增加話題性。

然而，在《新聞主播》開播氣勢如虹時，八卦雜誌《週刊文春》爆料女主角永野芽郁與已婚男星田中圭的不倫關係，且劈腿同劇韓國演員金武俊，不僅重挫永野芽郁形象、痛失廣告代言，亦被迫辭演將於明年開拍的大河劇，至於是否會令《新聞主播》刪改劇情、重拍畫面，目前僅有未獲正式證實的傳聞。無論如何，戲外醜聞肯定對後面集數造成影響，講述揭露醜聞的劇集竟遭醜聞所困，絕對是十分遺憾且劇迷不樂見的。

《新聞主播》透過劇情，向觀眾傳達媒體不僅是資訊傳遞者，也應要能對權力進行監督、善盡社會責任；同時，觀眾也該建立媒體識讀的基本素養，當個聰明視聽人，不要在不自知中受劣質媒體左右。

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