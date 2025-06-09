婁峻碩當婚禮歌手「外甥崩潰摀耳朵」！　誠實反應現場全笑瘋

記者劉宜庭／綜合報導

人氣歌手婁峻碩近日受邀擔任哥哥婚禮的特別來賓，身穿淺米色西裝帥氣登場，還親自上台獻唱，為新人送上誠摯祝福。然而，這場溫馨的表演卻意外掀起另一波話題，那就是外甥在他演唱時崩潰「摀耳朵」，畫面笑翻全場，讓他無奈表示：「誰說我聽眾年齡層很小？」

▲婁峻碩賣力演場。（圖／翻攝自婁峻碩Threads）



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▲婁峻碩外甥崩潰摀耳朵。（圖／翻攝自婁峻碩Threads）

婁峻碩8日上傳一段影片，一開頭就先說明重點：「今天是我哥的婚禮，然後他要我去婚禮獻唱。」接著切換到他登台演唱的畫面，只見他飆唱〈Whatever〉、〈Return (鑰匙還你)〉，歌詞卻包括「抱歉了沒有以後」、「說不定換了備胎」，他本人也幽默自嘲：「滿滿的祝福，有人有需要這樣的婚禮歌手嗎。」

▲婁峻碩當哥哥的婚禮歌手。（圖／翻攝自婁峻碩IG）



當天還有另外一個幽默插曲，婁峻碩熱力演唱時，台下的外甥一心只想看平板電腦、還崩潰到把耳朵摀起來。對此，婁峻碩也幽默模擬外甥心聲：「外甥表示：你害我聽不到Baby Shark。」反差畫面讓在場的焦凡凡、派翠克都嘴角失守：「超爆好笑，跟小派笑瘋。」好友派翠克則打趣道：「抱歉了沒有以後。」

▲婁峻碩無奈發文，笑翻焦凡凡、派翠克。（圖／翻攝自婁峻碩Threads）



雖然意外被外甥搶了風頭，但婁峻碩在哥哥婚禮中的演出依舊展現專業與真情，獻唱的瞬間也感動不少賓客。而這段外甥「誠實反應」的小插曲，更讓婚禮現場充滿笑聲，成為家族最難忘的回憶之一。