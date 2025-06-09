鳳小岳認了「接種HPV疫苗」9歲兒也到施打年紀　愛妻反應曝光！

記者黃庠棻／台北報導

男星鳳小岳有著英國血統，混血的精緻外型讓他一出道就吸引觀眾目光，演出《艋舺》、《小時代》等電影獲得許多好評，2016年與圈外女友結婚，並在同年升格人父。今（9）日他擔任「HPV疫苗政策接軌國際，全家健康齊守護」活動公益大使，大方分享自己施打疫苗的狀況。

▲鳳小岳出席「HPV疫苗政策接軌國際，全家健康齊守護」媒體活動。（圖／記者湯興漢攝）

鳳小岳今（9）日出席「HPV疫苗政策接軌國際，全家健康齊守護」活動，擔任公益大使，只見她穿著一套黑色西裝帥氣現身，在台上分享對於HPV疫苗的看法，他表示「健康沒有性別之分，預防不應只放在某一方身上」。

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▲鳳小岳出席「HPV疫苗政策接軌國際，全家健康齊守護」媒體活動。（圖／記者湯興漢攝）

同時，鳳小岳也透露因為擔任HPV疫苗的公益大使，對於這個疫苗有更多的認識，自己目前已經去接種第一劑的疫苗，打的是九價疫苗，直呼「打完以後沒什麼副作用症狀，也沒有不舒服」，在被問及主動去打HPV疫苗老婆的反應，他也笑說「我就是跟老婆一起去打的」，大方放閃。





▲鳳小岳出席「HPV疫苗政策接軌國際，全家健康齊守護」媒體活動。（圖／記者湯興漢攝）

不僅如此，鳳小岳私底下也相當注重家人的健康，坦言盡量把睡眠品質提高，在吃的方面也會多選擇乾淨的食物，比較不太吃加工食品，他更表示自己的9歲兒子已經是可以接種HPV疫苗的年齡，有和老婆討論相關議題，認為預防是父母能為孩子做到最基本、最重要的事情之一。