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星座運勢／射手座財運之神來臨！金牛桃花要小心　處女遇貴人助攻

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：學習順勢而為

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感情：不宜固執己見

財運：諮詢專業專員

幸運色：葡萄紫

貴人：雙魚

小人：天蠍

雙子座

工作：神經緊繃壓抑

感情：兩人順勢進展

財運：主動找尋投資

幸運色：西瓜紅

貴人：處女

小人：巨蟹

天秤座

工作：爭取出外機會

感情：過度隱藏情緒

財運：靈活週轉金錢

幸運色：淺藍色

貴人：魔羯

小人：水瓶

【土象星座】

魔羯座

工作：拒絕失禮刁難

感情：亂猜只會誤會

財運：多加開源節流

幸運色：翠綠色

貴人：巨蟹

小人：射手

金牛座

工作：危難可得解決

感情：切勿三心二意

財運：獲利宜先出場

幸運色：藏藍色

貴人：獅子

小人：金牛

處女座

工作：得到貴人幫忙

感情：抱怨消磨感情

財運：立即中止投資

幸運色：淺棕色

貴人：雙子

小人：雙魚

【水象星座】

巨蟹座

工作：留意自身行為

感情：多營造神祕感

財運：得財進財順利

幸運色：象牙白

貴人：射手

小人：雙子

天蠍座

工作：情報較為雜亂

感情：感情不宜責備

財運：投資風險過高

幸運色：冷紫色

貴人：水瓶

小人：牡羊

雙魚座

工作：口舌是非較多

感情：感情細水長流

財運：切勿貪小便宜

幸運色：桃紅色

貴人：金牛

小人：魔羯

【火象星座】

牡羊座

工作：主動洽談客戶

感情：留意對方情緒

財運：得到小道消息

幸運色：紅磚色

貴人：天蠍

小人：處女

獅子座

工作：主動提供意見

感情：精神多多交流

財運：調整理財觀念

幸運色：可可色

貴人：牡羊

小人：天秤

射手座

工作：參考業界實例

感情：情感較多爭執

財運：財運之神來臨

幸運色：湖水綠

貴人：天秤

小人：獅子

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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