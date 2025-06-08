「超大咖歌后」大巨蛋突襲林俊傑！　夢幻飆嗓全場瘋了：2片行走CD

▲林俊傑大巨蛋開唱 。（圖／JFJ PRODUCTIONS提供）



記者翁子涵／台北報導

JJ林俊傑昨起一連兩天在台北大巨蛋舉辦「JJ20 FINAL LAP」世界巡迴演唱會台北站，繼首日迎來韋禮安，今晚（8日）則是金曲歌后A-LIN助陣當嘉賓，林俊傑唱到《媽媽的娜魯娃》時，A-LIN驚喜從升降舞台登台，天王天后互飆美嗓，瞬間掀起現場上萬粉絲激烈尖叫。

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▲林俊傑一連兩天開唱。（圖／JFJ PRODUCTIONS提供）



A-LIN也打趣說：「天啊JJ哥！」讓林俊傑哭笑不得，接著她解釋：「我年紀真的比你小。」林俊傑回：「妳出道比我晚一點，可以接受。」更告白表示：「已經期待一段時間跟妳合作，第一次注意到妳是跟阿杜還有張惠妹的音樂劇，好能唱，某次活動慶功宴，跟你有聊到天，印象就是好能喝。」讓全場笑翻，A-LIN則笑回：「我鄭重地告訴大家，我戒酒了，不過今天太開心，跟你同台唱歌，等下可能又要喝了。」

▲A-Lin助陣當嘉賓。（圖／資料照，众悅娛樂提供）



林俊傑也接著暖心表示：「大家都說A-Lin是『天生歌姬』，但我很清楚三分天註定、七分靠打拼，A-Lin正是依靠多年的努力，才拼到了今天大家公認的歌后地位！」更現場以台語清唱「三分天註定、七分靠打拼」，引來掌聲。

A-Lin則不改幽默性格，打趣說：「很多人都覺得JJ是行走的CD，那他剛朝我走過來，大家覺得是什麼？」接著解答：「兩片行走的CD。」一番話令全場莞爾，最後2人更加碼演唱《有一種悲傷》及《失戀無罪》，為現場氣氛帶來另一波高潮。

