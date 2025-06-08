杜汶澤結婚20週年「昔豪華伴郎團曝光」！　曬合照認：剩1人還有聯絡

記者黃皓瑋／綜合報導

港星杜汶澤2005年與同為演員的妻子田蕊妮結婚，昨（7日）2人迎來結婚20週年紀念日，杜汶澤也PO出當年婚禮的賓客合影，豪華的伴郎團陣容隨之曝光。不過他坦言在伴郎團中，至今仍與他保持聯繫的，就只剩下1人而已。

▲杜汶澤、田蕊妮結婚20週年。（圖／翻攝自Facebook／杜汶澤）

杜汶澤昨日在臉書曬出婚禮合照，畫面中可見男星劉德華、余文樂、黃秋生，以及導演王晶等人都站在他身旁，看起來心情相當不錯。面對老照片，杜汶澤也有感而發：「20年後的今日，一些人還在，一些人離開，猶如水中月…….」並對照片中的人們表示祝福：「對我來說，幸福就是莫思過去、莫測未來、珍惜當下。」

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▲杜汶澤、田蕊妮伴郎團，劉德華（後排右三）、余文樂（前排左一）、王晶（後排左三）、黃秋生（後排左四）。（圖／翻攝自Facebook／杜汶澤）

杜汶澤透露，他與田蕊妮慶祝結婚20週年的地點，選在台北的鄒記食鋪：「杜太太說要吃鄒記的蟹粉年糕。」值得一提的是，當天黃秋生也到場與2人一起慶祝，杜汶澤則透過臉書限時動態曬出3人的合照，透露：「伴郎團當中，只有1個還有聯絡，就是他。」展現2人的深厚交情。

▲杜汶澤自曝伴郎團中，僅剩黃秋生與他保持連繫。（圖／翻攝自Facebook／杜汶澤）