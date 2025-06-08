快訊／邱薇而PO全黑圖道歉！　高鐵換位事件炎上：是我考慮不周

記者陳芊秀／綜合報導

前華視主播邱薇而日前發文談及搭高鐵商務車廂的不愉快經歷。她當時向列車長索取衛生紙，對方態度令她感到不悅，隨後坐到其他靠窗空位時遭到制止，且原本的車票只到嘉義，但臨時改行程到台南時被查票，讓她傻眼寫下：「請問我是什麼？逃票的中學生嗎？」該則貼文在網路炎上後刪除，高鐵也做出回應。她8日發全黑圖公開道歉。

▲邱薇而PO全黑圖道歉。（圖／翻攝自臉書）

[廣告]請繼續往下閱讀...

邱薇而日前以「不是價格高，服務就比較好」發文，分享搭乘高鐵商務車廂以及星巴克的服務體驗。她買高鐵商務車廂的車票，向列車員索取衛生紙，對方說話語氣像「我欠了他三百萬」，接著短暫坐在空著的靠窗座位準備下車，馬上被提醒「這不是妳的位置喔」，接著臨時改行程坐到台南，被列車員盯上查票，為此寫下：「我是什麼？逃票的中學生嗎？」她回程搭普通車廂，整體感受還比較舒服。該則發文在網路上轉發，部分網友認為可以體諒服務員，也有人理解邱薇而不悅的點，引發兩派論戰。

台灣高鐵公司針對此事回應，高鐵商務車廂系依據旅客行程起訖區間，提供車上點心服務，若發現有旅客未依規定搭乘或誤坐，即會予以提醒或勸導。高鐵公司強調，旅客搭乘高鐵時，請依照票面資訊對號入座，避免影響他人權益，如有補票或其他需求，請主動向列車服務人員反映，以利盡速協處。

邱薇而評論高鐵服務的事件延燒數日。她以全黑圖慎重發文，表示「或許是我表達方式不夠妥當，造成了困擾與討論，這確實是我考慮不周。佔用了大家寶貴的時間與社會資源，我深感抱歉」。她強調發文初衷不是為了放大對立。只是希望大家都能彼此溫柔對待。感謝願意理解的人。也會記住這次的學習，繼續努力成為更成熟、更溫暖的人。



【邱薇而全文】

親愛的各位朋友

薇而針對本次高鐵事件致歉聲明

針對這次事件引發的社會關注，我誠心向大家致歉。

或許是我表達方式不夠妥當，造成了困擾與討論，這確實是我考慮不周。

佔用了大家寶貴的時間與社會資源，我深感抱歉。

我會真誠檢視自己在處理與表達上的不足，未來也會更加謹慎，持續改進。

這次分享的初衷，並不是為了放大對立。只是希望大家都能彼此溫柔對待。

謝謝所有願意理解的人，

也謝謝一直支持著我的你們。

我會記住這次的學習，繼續努力成為更成熟、更溫暖的人。

邱薇而 敬上