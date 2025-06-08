小男孩樂團出道10年　揭內心脆弱「崩潰深陷自我懷疑」

▲小男孩樂團推出新專輯。（圖／滾石提供）



記者翁子涵／台北報導

小男孩樂團由團長昌哥、主唱米非、吉他手漢斯與鼓手阿中組成，2025年迎來出道十週年，推出新專輯《Dark Side of the Sun》，新歌〈一遍一遍〉攜手樂團競賽節目奪冠的新生代搖滾樂團hue主唱知更，靈感來自憂鬱症與躁鬱症，描繪情緒的反覆與轉折，引發樂迷強烈共鳴。

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▲小男孩樂團新歌靈感來自憂鬱症和躁鬱症。（圖／滾石提供）



米非分享，創作靈感來自反覆湧現的情緒與內心迷失，「那段時間我迷路很久，知更沒有多問，只是陪著我。」兩人將自我懷疑與崩潰轉化為旋律，米非說：「這首歌不是為了堅強，而是相信脆弱也值得被看見。」知更同時擔任製作人，以口哨聲取代拿手的吉他solo，呈現情緒的轉折點，也成為最具記憶度的樂器。

至於合作契機，昌哥透露，當初看見知更在節目上的演出留下深刻印象，「無論是創作、演唱實力，還有極具高能的吉他演奏，都是搖滾界的耀眼之星」，因此主動邀約，圓夢促成合作。MV則採現場演奏拍攝，知更親自上陣與小男孩樂團同台，與米非的對唱激盪出搖滾最真摯的情感。

隨新專輯問世，小男孩同步啟動新一輪巡演，從廣州、深圳到上海，場場都掀起音浪狂潮。談到巡演關鍵字，4位團員給出截然不同卻又互相呼應的答案，阿中選「凝聚與圓滿」，感受到粉絲間的連結與熱情；漢斯笑稱「雨」是主題曲，阿中有如自帶降雨體質；米非以「燃」形容現場互動的火力；昌哥則說是「感動的過癮，這些跨越距離的相遇，讓我們深刻感受到音樂的力量，也讓我們覺得何其幸運。」

