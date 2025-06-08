王彩樺去納豆婚禮「全程戴墨鏡」　曬正面照被問整型…1態度被讚

記者陳芊秀／綜合報導

藝人王彩樺於4月參加賴慧如的婚禮時，因被指與古文物神似而引發話題，她坦承進行了整形，並表示：「還在修復中，很快就會自然了。」至5月底出席納豆婚禮時，她選擇全場戴墨鏡、不接受訪問，以避免再度引起關注。近日，她分享了一張自拍照，面對網友再次提及整形話題，她也親自作出回應。

▲王彩樺出席納豆婚禮全程戴墨鏡，近日曬照露出正臉。（圖／翻攝自臉書）

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王彩樺曬近距離自拍照，有網友留言「鼻子很漂亮」，本人親回「謝謝」。接著有人留言「怎麼越來越年輕貌美呢？哦~去整型了嗎？」她大方回以表情圖示「笑哭」。還有人讚「這張根本美少女好嗎」，她也回應「謝謝」。

▲王彩樺近距離自拍。（圖／翻攝自臉書）

而王彩樺日前上節目專訪，公開表示自己確實有「容貌焦慮症」。她早年因山根偏低，在豬哥亮的建議下接受微整療程，然而多年後填充物開始流失，導致五官變化，但早期施打的填充物已與組織融合，無法進行鼻整形手術，只能靠玻尿酸調整。她出席賴慧如婚禮時，容貌成為熱議焦點。面對爭議，她沒有選擇迴避，在社群大方自嘲「進廠維修」，還拿出三星堆青銅面具公仔比對自我調侃，如今曬照面對網友留言，也坦率回應。