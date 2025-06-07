短今公開「一天吃兩餐」甩7kg菜單！無P照曝 被說巨胸0縮水回應了

記者潘慧中／綜合報導

短今（胡馨儀）是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的人氣成員，繼日前興奮證實已在兩個月內瘦7公斤，一直被問到減肥秘訣，因此，她6日透過Instagram回應了，「因為我也不知道這樣有沒有符合營養師標準，所以限動跟大家分享。」

▲短今2個月前一度胖到自己爬不起來。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）



短今透露在這兩個月以來，早餐都以茶葉蛋和無糖豆漿為主，第二餐的部分，不是吃健康餐盒，就是以沙拉、雞蛋加雞胸肉為主，整天就吃兩餐。

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▲短今分享減肥菜單。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）



除此之外，短今不再進食，只會陸續喝進2500cc的水，並且從4月初一路堅持到6月初，最終成功甩掉7公斤的贅肉，「好久沒有這麼輕盈了」，顯見她決定減肥的毅力。

▲短今成功在兩個月內瘦下7公斤。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）



值得一提的是，短今還加碼PO出對著鏡子自拍的畫面，沒有經過修圖，真實呈現瘦身曲線，「瘦身後第一個問題是衣服變好鬆啊。」至於被問到胸部看起來毫無縮水時，她則附上一個無奈的表情符號說：「縮水也不可能跟你講啊。」

▲▼短今回答胸部是否有縮水一事。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）

