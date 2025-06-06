ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

瘦子「你後面有車」爆紅　超嗨回應了
「讓渣男繞道走」TOP3星座女
3歲兒指神桌喊「阿祖在動」！玉兔嚇傻
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

饅頭媽 孫生 阿喜 檸檬 派翠克 朴竣輝 小賈斯汀 慈惠

李易、六月結婚14周年放閃！　甜曬比心照告白：真的愛妳

記者王靖淳／綜合報導

藝人李易和六月先前經歷婚變風波，最近迎來結婚14周年，為此他在社群發文曬出合照，可見到一家四口到餐廳吃飯慶祝，同時也在文中甜蜜告白對方：「真的愛你，感謝太太。結婚14年象牙婚快樂。」

▲▼李易放閃六月。（圖／翻攝自Facebook／李易LEE YI）

▲李易放閃六月。（圖／翻攝自Facebook／李易LEE YI）

透過李易分享的其中一張合照可見到，他身穿一件黑色上衣，雖然閉著眼睛，但臉上不忘露出溫柔笑容，坐在他對面的六月則穿著條紋上衣，同樣閉著眼睛，並微微嘟嘴擺出俏皮的表情。夫妻倆坐在餐廳的餐桌前，桌上擺著蠟燭及飲料，兩人面對面，一起伸出手比出一個愛心手勢，模樣相當甜蜜幸福。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李易在文中透露，夫妻倆在一起已經15年，而今年正式迎來被稱作「象牙婚」的第14年結婚紀念日。他感性表示，「老話一句，平安健康，牽手到老。」談到合照，李易分享很多照片都是女兒拍的，為此他深情喊話六月，感謝她為家庭的付出，「謝謝妳幫我生了兩個這麼可愛的孩子。」最後，李易不忘在文末補上告白：「真的愛你，感謝太太。」並附上三個愛心表情符號。

▲▼李易放閃六月。（圖／翻攝自Facebook／李易LEE YI）

▲六月、李易結婚14年。（圖／翻攝自Facebook／李易LEE YI）

此外，六月也在社群發文，並曬出全家福合照，開心宣布夫妻倆邁入「象牙婚」——結婚14週年，同時也是兩人相伴的第15個年頭。她俏皮喊話李易：「李先生，結婚14年紀念日快樂～～我們在一起15年了！」同時也感性表示，自己最珍惜的是一家四口平凡卻熱鬧的日子。最後，六月向李易甜蜜喊話：「之前的15年謝謝你照顧，之後請繼續愛護。」貼文及照片曝光後，喜獲一票網友留言祝福。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

李易六月結婚放閃曬恩愛

推薦閱讀

29歲模特金鍾碩驟逝！3天前才更新近況照　好友心碎哀悼：至今無法相信

29歲模特金鍾碩驟逝！3天前才更新近況照　好友心碎哀悼：至今無法相信

10小時前

YTR吃美食拍片！旁邊坐「好萊塢巨星」沒發現…網急翻：回頭看啊

YTR吃美食拍片！旁邊坐「好萊塢巨星」沒發現…網急翻：回頭看啊

13小時前

讓男優都頭痛！　AV魔女太猛「全身瘀青還喊爽」：對方不動也能嗨

讓男優都頭痛！　AV魔女太猛「全身瘀青還喊爽」：對方不動也能嗨

6/5 20:55

饅頭媽陷小三疑雲！　後媽「戲說一姐」PO黑底白字：就是渣男

饅頭媽陷小三疑雲！　後媽「戲說一姐」PO黑底白字：就是渣男

14小時前

黃安證實已出家！夢見「參加自己喪禮」隔天參拜菩薩：之後好好做人

黃安證實已出家！夢見「參加自己喪禮」隔天參拜菩薩：之後好好做人

10小時前

快訊／饅頭媽深陷情感風波　男方發聲明：「她無辜勿錯傷好人」

快訊／饅頭媽深陷情感風波　男方發聲明：「她無辜勿錯傷好人」

11小時前

王仁甫攜妻「飛一萬公里」參加愛女畢典！　見她上台領獎：一切都值

王仁甫攜妻「飛一萬公里」參加愛女畢典！　見她上台領獎：一切都值

6/4 18:30

李茂珍尷尬被趕下台遭霸凌狠嗆：在幹嘛啊？　主辦惡劣態度全場怒了

李茂珍尷尬被趕下台遭霸凌狠嗆：在幹嘛啊？　主辦惡劣態度全場怒了

10小時前

陳天仁遭健身教練性騷！車上強吻摸下體　被問「幾個字」她表情尷尬

陳天仁遭健身教練性騷！車上強吻摸下體　被問「幾個字」她表情尷尬

7小時前

孫生涉性侵50萬交保　IG曬喝酒照嘆「終於知道自己是怎樣的人」

孫生涉性侵50萬交保　IG曬喝酒照嘆「終於知道自己是怎樣的人」

22小時前

32歲韓男星即將結婚「遭未婚妻抓包勾搭小三」　只穿內褲下跪⋯抓姦現場瘋傳

32歲韓男星即將結婚「遭未婚妻抓包勾搭小三」　只穿內褲下跪⋯抓姦現場瘋傳

6/5 12:42

饅頭媽終於發聲明！　否認當小三「我也很難過發生這樣的事」

饅頭媽終於發聲明！　否認當小三「我也很難過發生這樣的事」

1小時前

熱門影音

粉絲暖叮嚀「多愛自己」 惹哭趙露思：妳故意的！

粉絲暖叮嚀「多愛自己」 惹哭趙露思：妳故意的！
周杰倫遊京都遭粉絲圍堵　杜哥骨折..請求不要跟了

周杰倫遊京都遭粉絲圍堵　杜哥骨折..請求不要跟了
料理狂人巧遇安成宰　網友：好像我休假遇到主管XD

料理狂人巧遇安成宰　網友：好像我休假遇到主管XD
秦漢&謝盈萱黑色笑話時間

秦漢&謝盈萱黑色笑話時間
周杰倫遇粉絲破音 嚇到綜藝摔XDD

周杰倫遇粉絲破音 嚇到綜藝摔XDD
吳彥祖現身Stray Kids演唱會！　陪11歲愛女追星…一臉淡定XD

吳彥祖現身Stray Kids演唱會！　陪11歲愛女追星…一臉淡定XD
林志玲紅毯遭批「儀態不佳」 高EQ回應：以後會抬頭挺胸

林志玲紅毯遭批「儀態不佳」 高EQ回應：以後會抬頭挺胸
11歲小泡芙問「還抱得動我嗎」　劉畊宏：不管妳幾歲，我都可以

11歲小泡芙問「還抱得動我嗎」　劉畊宏：不管妳幾歲，我都可以
許光漢快問快答！

許光漢快問快答！
《爸爸去哪兒》小泡芙長大了

《爸爸去哪兒》小泡芙長大了
被天王「點名合唱＋簽名」周杰倫小歌迷狂掉淚！#星光雲reels

被天王「點名合唱＋簽名」周杰倫小歌迷狂掉淚！#星光雲reels
林志玲一見孫儷　秒Cos甄嬛行禮

林志玲一見孫儷　秒Cos甄嬛行禮
Jessi二度道歉「請原諒我，我錯了」　遭嗆「吃藥去死」崩潰：拜託停止

Jessi二度道歉「請原諒我，我錯了」　遭嗆「吃藥去死」崩潰：拜託停止

瀨戶環奈專訪

瀨戶環奈專訪

這些漫威英雄「沒有超能力」　不是超人！照樣能拯救世界

這些漫威英雄「沒有超能力」　不是超人！照樣能拯救世界

趙露思見小女孩情緒低落　耐心開導：不開心可以找我說

趙露思見小女孩情緒低落　耐心開導：不開心可以找我說

陳淑芳代言內褲性感照OK：怕什麼　每月姐妹聚會「不講話會很快餒」

陳淑芳代言內褲性感照OK：怕什麼　每月姐妹聚會「不講話會很快餒」

泫揆為《魔鬼的計謀2》失言道歉　認已反省：現在跟玹準關係很好！

泫揆為《魔鬼的計謀2》失言道歉　認已反省：現在跟玹準關係很好！

羅志祥網上K歌遇「南部羅志祥」　曝打戲沒有他...塞紅包硬加XD

羅志祥網上K歌遇「南部羅志祥」　曝打戲沒有他...塞紅包硬加XD

《魔鬼的計謀2》選手戰術遭照抄　獨自奮戰...無奈：他們不再是朋友

《魔鬼的計謀2》選手戰術遭照抄　獨自奮戰...無奈：他們不再是朋友

彭于晏爆和蔡依林復合6年！　工作室闢謠：造成極大困擾

彭于晏爆和蔡依林復合6年！　工作室闢謠：造成極大困擾

家寧澄清「從未逾矩」是Andy多次出軌！　拿「工作數據」反擊：究竟誰才是工具人？

家寧澄清「從未逾矩」是Andy多次出軌！　拿「工作數據」反擊：究竟誰才是工具人？

家寧控訴分手內幕「他知商標註冊」　Andy反擊：她確實與張媽媽同一陣線

家寧控訴分手內幕「他知商標註冊」　Andy反擊：她確實與張媽媽同一陣線

敖犬不准老婆「穿瑜珈褲上街」　全因太貼身：形狀都包出來（？）

敖犬不准老婆「穿瑜珈褲上街」　全因太貼身：形狀都包出來（？）

看更多

【吃瓜吃不成XD】貓咪躺狗窩媽媽慫恿爭執　大狗狗不吵不鬧選擇讓步

即時新聞

剛剛
剛剛
2分鐘前0

蔡允潔懷二寶「測妊娠糖尿沒過」　被迫天天扎針：實在無法懂

31分鐘前10

愷樂曬1歲兒「穿尿布拿拖把打掃」影片萌翻！　媽媽讚：給5星好評

36分鐘前0

跩哥馬份回歸！湯姆費爾頓睽違13年重返《哈利波特》　限期19週震撼全球哈迷

51分鐘前40

李易、六月結婚14周年放閃！　甜曬比心照告白：真的愛妳

1小時前2846

快訊／范瑋琪《歌手》慘遭淘汰！　陸網酸：聲音好抖...下台痛哭

1小時前40

陳喬恩公開「全身插滿針近照」　忍痛做針雕：我是不會招的

1小時前20

瑞莎宣告「I am back」重返演藝圈！接下首位代言人　混血女兒也想入鏡

1小時前53

「南台灣最頂啦啦隊」穿比基尼熱舞炸上圍　釣出小龍女：噢買尬

1小時前95

饅頭媽終於發聲明！　否認當小三「我也很難過發生這樣的事」

1小時前1

網紅抄襲道歉！腦粉「護主出狂言」反讓受害者汪蘇瀧漲百萬粉

讀者迴響

熱門新聞

  1. 29歲模特金鍾碩驟逝！3天前才更新近況照　好友心碎哀悼：至今無法相信
    10小時前42
  2. YTR吃美食拍片！旁邊坐「好萊塢巨星」沒發現…網急翻：回頭看啊
    13小時前329
  3. 讓男優都頭痛！　AV魔女太猛「全身瘀青還喊爽」：對方不動也能嗨
    6/5 20:553210
  4. 饅頭媽陷小三疑雲！　後媽「戲說一姐」PO黑底白字：就是渣男
    14小時前45
  5. 黃安證實已出家！夢見「參加自己喪禮」隔天參拜菩薩：之後好好做人
    10小時前11489
  6. 快訊／饅頭媽深陷情感風波　男方發聲明：「她無辜勿錯傷好人」
    11小時前46
  7. 王仁甫攜妻「飛一萬公里」參加愛女畢典！　見她上台領獎：一切都值
    6/4 18:30349
  8. 李茂珍尷尬被趕下台遭霸凌狠嗆：在幹嘛啊？　主辦惡劣態度全場怒了
    10小時前4
  9. 陳天仁遭健身教練性騷！車上強吻摸下體　被問「幾個字」她表情尷尬
    7小時前102
  10. 孫生涉性侵50萬交保　IG曬喝酒照嘆「終於知道自己是怎樣的人」
    22小時前1622
ETtoday星光雲

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合