李易、六月結婚14周年放閃！　甜曬比心照告白：真的愛妳

記者王靖淳／綜合報導

藝人李易和六月先前經歷婚變風波，最近迎來結婚14周年，為此他在社群發文曬出合照，可見到一家四口到餐廳吃飯慶祝，同時也在文中甜蜜告白對方：「真的愛你，感謝太太。結婚14年象牙婚快樂。」

▲李易放閃六月。（圖／翻攝自Facebook／李易LEE YI）

透過李易分享的其中一張合照可見到，他身穿一件黑色上衣，雖然閉著眼睛，但臉上不忘露出溫柔笑容，坐在他對面的六月則穿著條紋上衣，同樣閉著眼睛，並微微嘟嘴擺出俏皮的表情。夫妻倆坐在餐廳的餐桌前，桌上擺著蠟燭及飲料，兩人面對面，一起伸出手比出一個愛心手勢，模樣相當甜蜜幸福。

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李易在文中透露，夫妻倆在一起已經15年，而今年正式迎來被稱作「象牙婚」的第14年結婚紀念日。他感性表示，「老話一句，平安健康，牽手到老。」談到合照，李易分享很多照片都是女兒拍的，為此他深情喊話六月，感謝她為家庭的付出，「謝謝妳幫我生了兩個這麼可愛的孩子。」最後，李易不忘在文末補上告白：「真的愛你，感謝太太。」並附上三個愛心表情符號。

▲六月、李易結婚14年。（圖／翻攝自Facebook／李易LEE YI）

此外，六月也在社群發文，並曬出全家福合照，開心宣布夫妻倆邁入「象牙婚」——結婚14週年，同時也是兩人相伴的第15個年頭。她俏皮喊話李易：「李先生，結婚14年紀念日快樂～～我們在一起15年了！」同時也感性表示，自己最珍惜的是一家四口平凡卻熱鬧的日子。最後，六月向李易甜蜜喊話：「之前的15年謝謝你照顧，之後請繼續愛護。」貼文及照片曝光後，喜獲一票網友留言祝福。