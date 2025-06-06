Andy騎車環島險翻車！　含淚吐真心話：每段相遇都是最好的安排

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber眾量級Andy、家寧分手後，雙方隔空開撕引發議論，男方今（6）日在頻道發布騎車環島的影片，除了過程中差點翻車之外，他也感性表示：「兩個人在一起總會有摩擦，一男一女都會有優缺點，每段相遇都是最好的安排。」內容曝光後，再度掀起網友討論。

▲Andy騎車環島。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

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影片一開始，Andy坦言過去總活成別人期待的樣子，太久沒問自己真正嚮往的生活。他選在陪伴十年喜怒哀樂的新北市大都會公園，作為騎車環島的起點，行前只預排50％的交通景點，剩下的50％住宿、美食留給當下隨性決定，獨自上路的他也表示，自己不會感到害怕。

▲Andy認為每段相遇都是最好的安排。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

環島過程中，Andy先在超商買水，接著去吃羹麵，隨後抵達苗栗和興愛情車站。他笑稱停靠原因正如站旁標語「從起點到終點」，象徵自己的人生也是因愛情啟航。他表示自己雖不是「愛情大師」，但還是想在影片中提醒觀眾：「每一段相遇都是最好的安排。」他強調，不論感情結果如何，都要讓心情保持愉悅、快樂，把自己當成人生最好的夥伴。

▲Andy分享環島心情。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

然而，環島過程並非一路順暢，Andy透露在騎車途中，背包勾到車身，害他差點翻車。當他抵達下榻飯店後，他表示自己環島首日為固定攝影裝備而在烈日下奔波，原訂當天要抵達台中卻滯留苗栗，讓他相當焦慮。隔天凌晨醒來，他仍踏上崎頂子母步道、台中外埔忘憂谷，中間還一度懷疑自己中暑，而趕緊到超商補充能量，接著去了雲林姥姥不老茶文創園區，沿途還遇到熱情民眾與他擊拳打氣，使他獲得前進的動力。

▲Andy環島過程疑似中暑。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）



當Andy抵達家鄉雲林時，他的眼眶一度泛淚，但他自己也不知道原因。影片最後，Andy感性分享這趟環島心得：「出發的那天，我說不出是興奮還是害怕，腦袋出現很多聲音『我行嗎』、『我真的準備好了嗎』，騎沒多久，接連地發生意外、跟不上行程，我很焦慮，壓力很大，慢慢了解，那些意外，才是旅程最真實的一部分，也是最真實的一部分，學著陪著自己，一公里、一公里慢慢往前騎，接受自己，也接受路上的一切。」

▲Andy騎到雲林時一度哽咽。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）