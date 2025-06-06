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遭前員工指控性騷　禹洙漢經紀人痛罵「栽贓」「上訴到底」

記者葉文正／台北報導

韓國人氣啦啦隊女孩擄獲不少粉絲的心，但今天爆出，遠赴韓國簽下「啦啦隊天花板女神」河智媛、「國家級啦啦隊」禹洙漢經紀約的「MUGEN無限夢想」總經理兼實際負責人詹智能，竟遭法院判定5度性騷員工。詹智能氣憤喊冤，表示，「這根本就是栽贓。」

▲▼ 韓援三本柱 河智媛 廉世彬 禹洙漢 《不可能的任務》主題日 合體。（圖／記者黃克翔攝）

▲ 韓援三本柱河智媛(右起)廉世彬跟禹洙漢之前合體。（圖／記者黃克翔攝）

詹智能表示，「我很清楚爆料者是當初公司總監，當時她劈腿了公司另一位鮮肉舞者，因她個人的事情，將公司氣氛鬧到不可開交，基於如此最終只好忍痛將對方2人資遣。」但他也表示，後來該女開始挾怨報復，以各種理由告公司，最後她以安慰她正在哭泣與正牌男友分手的擁抱安慰時監視畫面，以及先前嬉鬧的限動截圖，誣告對她性騷擾。

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▲詹智能誓言上訴到底。（圖／詹智能提供）

▲詹智能誓言上訴到底。（圖／詹智能提供）

詹智能反擊，「當初我待她不薄，當成自己小妹妹看待，沒想到最後會被這樣反咬，先是用公司逃稅等各種指控敗訴，沒想到她會對我提出毫無事實依據之性騷擾指控，還提出不合理的高額和解。我絕不妥協，二審我已經找出反制的監視器證據，依法提出抗辯，並依程序進行上訴到底！」並提出聲明書，誓要捍衛自己清白。

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禹洙漢樂天女孩

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