金馬影后挨轟戀愛腦！樂團主唱男友疑「鬥毆受傷送醫」闖禍全被拍

記者劉宛欣／綜合報導

金馬影后的中國大陸女星馬思純，憑藉著《七月與安生》站穩演技派寶座，而她在2022年認愛搖滾樂團「盤尼西林」主唱張曼樂，兩人多次傳出分手，且由於男方多次的爭議，使得外界相當不看好這段感情。近日，微博上盛傳張曼樂疑似因鬥毆受傷，被目擊現身北京某醫院急診室及派出所，臉上有明顯瘀青、行動緩慢。

▲馬思純男友被目擊到出入急診室、派出所。（圖／翻攝自馬思純微博）

根據目擊網友分享的爆料內容，張曼樂疑似在醫院臉部有傷痕，且鼻腔有結痂，外貌明顯異常，隨後又現身派出所的調解室，疑似涉及暴力事件。有爆料指出他當時的模樣疑似遭酒瓶攻擊，且還有行動遲緩的狀況，不少網友紛紛猜測他是酒喝多了鬧事。不過，事後，張曼樂在朋友圈上表示「昨兒大家都喝大了」、「都是哥們兒散了」，似乎是在間接回應風波。

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▲張曼樂疑似遭毆打受傷。（圖／翻攝自微博）

不過他的爭議不只於此，自從參與綜藝《樂隊的夏天》走紅後，便頻傳行為粗俗與疑似抄襲風波，網路評價兩極，不少網友直言對其人品存疑。兩人戀情自2021年曝光以來就爭議不斷，雖曾在2022年大方認愛，2025年4月卻傳出疑似分手，沒想到近日又被網友目擊女方在停車場等待張曼樂，外界對這段關係並不看好，甚至批評馬思純「戀愛腦」。