風田曝媽「外出散步遇到熊」　從草叢衝出嚇壞他：好險沒事

記者王靖淳／綜合報導

來自日本的藝人風田從男團SpeXial出道，平時會透過社群記錄生活點滴的他，今（5）日在IG曬出與媽媽的聊天截圖，驚呼對方在家附近散步遇到熊，「好險我媽沒事。」貼文曝光後，立刻掀起網友討論。

▲風田會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／spexialwin）

風田以「我媽今天在家附近散步遇到熊」為題在IG發文，透露媽媽當時沿著住家旁的小徑散步，未料有隻熊突然從旁邊的草叢裡跑出來，看到她後立刻跑走，所幸整個過程只有幾秒的時間、也沒有人受傷。風田透露，兒時在日本生活時，外出常自備鈴鐺，藉由聲響提醒野生動物，當時他一直以為不會遇到熊，沒想到多年後竟真的成真，為此他驚呼：「好險我媽沒事。」

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▲風田透露媽媽散步遇到熊。（圖／翻攝自Instagram／spexialwin）

貼文曝光後不久，立刻吸引網友朝聖，同時也紛紛留言表示驚訝，「危險」、「平安就好」、「很高興你母親平安」、「太可怕了，連輕鬆散步都做不到呢」，就連同為來自日本的女星阿部瑪利亞也現身留言，並好奇詢問風田：「是青森的日常嗎？」意外掀起不小討論。