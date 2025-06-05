劉若英睽違13年再當女主角「把自己當新人」！　攜手小12歲薛仕凌譜寫姐弟戀

記者蕭采薇／台北報導

台北電影節揭曉本屆「神祕場」放映片，由劉若英與薛仕凌主演的感人新作《我們意外的勇氣》（Unexpected Courage）驚喜登場，將於台北電影節進行世界首映。故事改編自導演自身經歷，以溫柔細膩的筆觸描繪生命中的愛與轉折，邀請觀眾一同走入一段深刻動人的情感旅程。

▲《我們意外地勇氣》劉若英和薛仕凌大談姐弟戀。（圖／台北電影節提供）

《我們意外的勇氣》劇情講述年齡差12歲的演藝經紀人樂芙與廣告導演柏恩，因姐弟戀的年齡差距與樂芙過往成長傷痕，使兩人始終無法對未來作出承諾。在樂芙45歲生日當天，她迎來事業高峰，卻也因突如其來的人生「意外」，得與柏恩一同面對未知的選擇與挑戰。

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沒有承諾的感情，能否在情感拉扯與現實壓力中找到繼續前行的勇氣？該片誠摯描繪一段關於愛與陪伴的生命考驗，觸動觀眾最柔軟的情感深處。

作為廣告與MV導演游紹翔首度執導的劇情長片，過去他曾拍攝逾500支MV與數十支廣告，並執導《媽祖迺台灣》等紀錄片。此次他將豐富的影像經驗與個人生命歷程融入劇情創作，打造出一部真摯動人的溫暖之作。

劉若英曾以《徵婚啟事》榮獲第1屆台北電影獎最佳女主角，橫跨歌壇與影壇多年，近年更在導演與編劇領域展現多元創作力。此次睽違13年再度擔綱電影長片女主角，飾演外表堅強、內心敏感的樂芙。

▲《我們意外地勇氣》以導演故事為原型，薛仕凌飾演年輕廣告導演柏恩。（圖／台北電影節提供）

她在社群媒體分享心情：「現在拍電影，是一個美麗的意外，也需要很多的勇氣。10多年沒有當女主角，把自己當新人。」更讓觀眾引頸企盼奶茶久違的大銀幕之作。薛仕凌則飾演一位年輕廣告導演柏恩，看似對於感情猶豫不定、實則對樂芙用情頗深，精彩微妙地演繹一位在愛情與責任間掙扎的創作者。兩位實力派演員首次合作，激盪出真摯細膩的情感火花，為本屆台北電影節「神秘場」增添一抹溫暖與深情。

神祕場《我們意外的勇氣》將於6月25日晚上7點於中山堂進行世界首映，該場次票券將於6月8日在OPENTIX兩廳院文化生活同步開賣。2025台北電影節將於6月20日至7月5日在臺北市中山堂、信義威秀影城、光點華山電影館舉辦。