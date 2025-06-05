辣妻昔「暴瘦到36kg常昏倒」　敖犬求發發保持圓潤：長肉很可愛

記者王靖淳／綜合報導

發發和藝人敖犬（莊濠全）去年10月底登記結婚，平時會透過社群分享生活的她，最近在IG開放網友問答，當被問到外型似乎變瘦以及如何維持身材等問題時，發發大方給出回應，同時也透露，自己以前因失眠及免疫問題暴瘦到36公斤，還常常昏倒。

▲發發、敖犬會在社群放閃。（圖／翻攝自Instagram／piglettickle）

當被網友問到「怎麼越來越瘦」時，發發笑稱誤會大了：「我沒有越來越瘦，最近胖了兩公斤，臉頰都長肉肉。」她還透露，敖犬覺得她圓潤的模樣更可愛，甚至拜託她保持下去。

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▲發發回答網友提問。（圖／翻攝自Instagram／piglettickle）

談到身材管理，發發表示她身高160公分，以前有在重訓時體重維持在44至46公斤，後來因嚴重失眠與免疫系統問題，一度暴瘦到36公斤，期間還曾多次昏倒，目前體重已回升至約40至42公斤。

▲發發分享維持身材的方法。（圖／翻攝自Instagram／piglettickle）

發發坦言目前的身體狀況無法負荷高強度的訓練，只能偶爾進行重訓及輕度有氧。至於飲食習慣，發發透露和敖犬習慣一天兩餐，幾乎什麼都吃且都自己下廚，同時積極改善腸胃狀況，「我覺得比起胖瘦，更重要的是吃好睡好，喜歡自己的狀態就好，胖或瘦都沒差。」