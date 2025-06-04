薔薔沮喪IG、Threads「登入全空白」　PO文求解釣出一票苦主

記者王靖淳／綜合報導

女星薔薔（林嘉凌）自節目《我愛黑澀會》出道，近年跨足YouTube經營個人頻道，2022年開了「福利文創」工作室，最近還推出Podcast新節目《薔栗膠》。平時會透過社群分享日常的她，今（4）日突然在臉書發文透露自己的IG與Threads帳號異常，已經持續超過一週無法正常使用，讓她感到相當沮喪。

▲薔薔。（圖／翻攝自Facebook／林嘉凌薔薔Maze）

薔薔表示，雖然其他人點進她的IG和Threads時，頁面看起來一切正常，但她本人登入後，顯示的畫面卻是完全空白，且不能操作。她試過網路上流傳的各種修復方法，但都無效，讓她感到相當苦惱。薔薔進一步提到，目前雖然還能看到別人傳給她的訊息，但無法回覆任何內容，帳號等同於失聯狀態。

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▲薔薔的社群登入後完全空白。（圖／翻攝自Facebook／林嘉凌薔薔Maze）

面對社群帳號異常，薔薔坦言感到沮喪，也因此特別提醒有事找她的朋友或合作夥伴，請改透過經紀人聯絡，避免訊息遺漏。最後，薔薔在文末詢問：「大家最近也有碰到這種問題嗎？」希望尋求解決方法來修復帳號。為此，貼文曝光後，釣出一票遇到同樣問題的網友，同時也紛紛留言表示「我也是」、「我的也這樣」、「最近IG好像很多人這樣。」掀起不小討論。