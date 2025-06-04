爆與許光漢兄弟情斷！張軒睿認「有段時間沒聯絡」一聽好友尷尬了

記者黃庠棻／台北報導

台劇《我們與惡的距離 II》即將於6月7日開播，今（4）日該劇舉辦首映記者會，主演周渝民、薛仕凌、楊貴媚、于子育、謝欣穎、劉子銓、張軒睿、白潤音、詹子萱皆一同出席。其中，張軒睿過去與許光漢私交甚篤，卻在近日傳出鬧翻的謠言，被問及此事他也尷尬回應。

▲《我們與惡的距離II》舉辦首映記者會。（圖／記者周宸亘攝）

張軒睿過去與許光漢、章廣辰在2017年演出林心如製作的台劇《我的男孩》結緣，後成為演藝圈知名的兄弟檔，怎料近期卻傳出他與許光漢的感情生變，雙方已許久沒聯絡。對此，張軒睿今（4）日露面被問及此事，先是露出尷尬笑容，並說道「最近比較少聯絡」，也承認「有一段時間沒聯絡了」。

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▲張軒睿被問及與許光漢兄弟情變一事。（圖／記者周宸亘攝）

此前，張軒睿2024年宣傳主演戲劇《妳是我的姐妹》時，曾被問到好友許光漢當兵休假到餐酒館聚餐的相關話題，他透露自己當晚沒有出席，但仍心繫對方動向，表示都會透過新聞關心對方，直呼「可以給他一點空間」、「滿心疼的」。

▲許光漢、張軒睿過去私交甚篤。（圖／翻攝自Facebook／《華燈初上》）

不僅如此，許光漢在2024年低調入伍當兵，當時張軒睿在採訪中也透露「事前不知情」，也沒有替對方辦歡送趴，加上今（4）日受訪時的回答，兩人似乎已經有很長一大段時間沒有見面與聯絡。