黃偉晉吐對亡母遺憾崩潰痛哭！　錯過見最後一面自責：她會不會討厭我

記者孟育民／台北報導

藝人黃偉晉的母親去年在跨年夜過世，失去至親的痛，成為他心中的一根刺，不時因為思念而掉淚。日前他在《娛樂百分百》單元「酒後的心聲」罕見吐露心聲，坦言媽媽走後在心中是一件很大的遺憾，他直接哭到眼睛紅腫表示：「我媽媽生病期間我是逃避的狀態，因為她就在家裡的房間，可是我每天就上班下班出門，我其實都不會走到她房間看她，因為我不想影響我的心情。」他講到數度拿衛生紙擦眼淚，心中的後悔難以言喻。

▲黃偉晉提到過世的媽媽崩潰痛哭。（圖／翻攝自YouTube／娛樂百分百）

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黃偉晉表示總是裝作一切都無事發生，直到媽媽身體狀況逐漸嚴重住院，才抓出很多時間去醫院看她，「就覺得她會不會很討厭我，想說『我都要走了才來看我』，就是會有這種想法，她連最後一次看到我都是在手機、電視上，然後就睡覺走了。」他因為跨年演出錯過見媽媽最後一面，坦言至今都有一點責怪自己，甚至後悔平常對媽媽講話口氣太差。

▲▼黃偉晉吐露心中的遺憾。（圖／翻攝自YouTube／娛樂百分百）

黃偉晉經歷過人生課題，體悟到愛要即時說出口，不想人生留下遺憾，也更珍惜身邊的事物。他表示現在過年，會希望家人聚在一起吃飯，這也是以前的他從未做過的事，「能多陪一點就陪一點， 雖然我們在餐桌上都不怎麼講話，但我覺得那也是一種陪伴。」



