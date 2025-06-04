修杰楷闖房嚇劉以豪…內心留陰影！ 法國「爬陽台整人」內幕曝光

記者黃庠棻／台北報導

實力派演員修杰楷開設YouTube節目《修TIME》，新穎的題材每次一播出就受到不少討論，最新一集和好友劉以豪、袁澧林相揪登山，挑戰一路走到圓山大飯店。

▲劉以豪、袁澧林登上修杰楷YouTube節目《修TIME》。（圖／修TIME提供）

修杰楷面對好友不改調皮個性，剛開場就以「劉天王」的稱號介紹好友，讓劉以豪難以招架。三人邊走邊談天，不過路程太過痛苦，劉以豪除了找時機偷休息之外，還建議修杰楷的頻道名稱可以改叫「修但」，因為修杰楷的體力太好、運動細胞太強，都會需要等候來賓跟上腳步，對此修杰楷駁回「又一個要來控制我頻道的！」

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三人都是演員，聊到拍戲時有沒有遇到難以解釋的靈異狀況，修杰楷分享過去拍夜戲時，遇到拍攝機器內部電線不停斷裂，連緊急前來救援的新機器也發生同樣狀況，難以解釋的恐怖狀況至今想起來還是起雞皮疙瘩；而劉以豪則是爆料拍戲遇過最可怕的狀況，就是遇到修杰楷，兩人互打互鬧整場，非常歡樂。

▲劉以豪、袁澧林登上修杰楷YouTube節目《修TIME》。（圖／修TIME提供）



修杰楷和劉以豪過去合作戲劇《沒有名字的甜點店》，曾短暫到法國拍戲，修杰楷爆料當時他和同劇演員最愛戲弄劉以豪，會爬陽台闖入他的房間呼喚他起床，讓他睡得心驚膽顫，或是把他寶貝的紀念品藏起來，導致劉以豪每天需要把東西收好，避免讓修杰楷找到。

不過，兩人也因此產生深刻的兄弟情誼，劉以豪甚至買和修杰楷同款香水，仍保留至今，每當聞到香味彷彿拉回過去一起拍戲的時光，覺得這就是修杰楷的味道，充滿回憶和紀念意義。