前天氣女孩出軌百萬靈療網紅！老公慘被戴綠帽　雙重不倫理由超奇葩

圖文／鏡週刊

前「天氣女孩（Weather Girls）」成員劉玳妍（ICE艾絲）與淫媒前夫離婚後，帶著兒子再嫁高中同學葉澤毅，沒想到因熱衷心靈成長課程，結識已婚自稱國際顯化心靈老師，同時也是百萬網紅的Master Sri Akarshana（阿卡莎納），在彼此都有另一半的狀態下「雙重不倫」。本刊日前獨家專訪葉澤毅，揭露劉玳妍為新歡不顧一切拋家棄女，甚至在上週六帶著兒子飛往杜拜追愛的獵奇過程。

本刊專訪正與劉玳妍談判離婚的「老公」葉澤毅，他透露劉玳妍去年6月開始陸續接觸到冥想、催眠等心靈成長課程，因而結識了阿卡莎納，並在對方的輔導下，成立了靈療主題YouTube頻道「初醒靈魂聊學院」，後來阿卡莎納在今年3月7日到9日來台灣在台大體育館開線下課程，夫妻倆還結伴一起去聽。

課程結束隔2天，劉玳妍就飛去杜拜上阿卡莎納為期3週的心靈成長課程；上完之後，她居然說要再和阿卡莎納一起從杜拜直接飛去肯亞，到他成立的孤兒院做公益，總共離開台灣1個多月的時間才回來。沒想到4月16日劉玳妍回國當天，竟突然對葉澤毅說她「不愛了。」葉澤毅向本刊還原劉玳妍當時的說法，「她（劉玳妍）說曾看到了我們的某一世是姐弟關係，她把對家人的愛誤會成愛情，我們只是家人的親情，沒有愛的感覺。」

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▲葉澤毅（左）和劉玳妍（右）選在民國111年11月11日登記結婚。（翻攝自zeyi_ye IG）

▲阿卡莎納（中）曾在杜拜時帶著老婆（右）和劉玳妍（左）一起合照，私下關係卻是偷來暗去。（翻攝自Master Sri Akarshana IG）

於是葉澤毅追問劉玳妍是不是喜歡上別人了？劉玳妍雖然否認，又提出假設：「如果有天我遇到了真愛，我會去追求，如果你不能接受，那你可以跟我離婚，如果你接受，那我能跟你繼續保持著婚姻關係，但請你要考量下兩個孩子需要有完整的家庭，不要讓大人的情緒影響小孩。」

最後葉澤毅反問劉玳妍，「妳有想過孩子們看到媽媽帶別的男人回家摟摟抱抱，會怎麼想嗎？」劉玳妍竟然理直氣壯反駁：「道德觀、愛情觀、家庭觀，都是屬於這個社會世俗的框架，都是老一輩傳承給我們這一代人的限制性信念，這些舊有觀念應該要在我們這一代終止，不要再給下一代這種框架，跟孩子們好好解釋，教育他們就可以理解的。 」

▲5/31 20：14，劉玳妍和兒子在機場櫃台辦理登機手續。

劉玳妍甚至單方面告知葉澤毅，5月底就要帶著大兒子飛去杜拜定居。撂完話不久，劉玳妍4月29日又再飛去杜拜2週的時間，將二個孩子都丟給葉澤毅照顧。



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