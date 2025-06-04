ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

73萬韓YTR「野外溫泉脫了」！
對親人也要端架子的三大星座！
胡文英喊告圤智雨：不道歉就報警
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

蹦闆 NanaQ 敖犬 Sandy 艾融 劉玳妍 彭于晏 蔡依林

前天氣女孩出軌百萬靈療網紅！老公慘被戴綠帽　雙重不倫理由超奇葩

2021年本刊拍到葉澤毅和劉玳妍還是男女朋友時，帶著孩子一起去公園玩。

圖文／鏡週刊

前「天氣女孩（Weather Girls）」成員劉玳妍（ICE艾絲）與淫媒前夫離婚後，帶著兒子再嫁高中同學葉澤毅，沒想到因熱衷心靈成長課程，結識已婚自稱國際顯化心靈老師，同時也是百萬網紅的Master Sri Akarshana（阿卡莎納），在彼此都有另一半的狀態下「雙重不倫」。本刊日前獨家專訪葉澤毅，揭露劉玳妍為新歡不顧一切拋家棄女，甚至在上週六帶著兒子飛往杜拜追愛的獵奇過程。

本刊專訪正與劉玳妍談判離婚的「老公」葉澤毅，他透露劉玳妍去年6月開始陸續接觸到冥想、催眠等心靈成長課程，因而結識了阿卡莎納，並在對方的輔導下，成立了靈療主題YouTube頻道「初醒靈魂聊學院」，後來阿卡莎納在今年3月7日到9日來台灣在台大體育館開線下課程，夫妻倆還結伴一起去聽。

課程結束隔2天，劉玳妍就飛去杜拜上阿卡莎納為期3週的心靈成長課程；上完之後，她居然說要再和阿卡莎納一起從杜拜直接飛去肯亞，到他成立的孤兒院做公益，總共離開台灣1個多月的時間才回來。沒想到4月16日劉玳妍回國當天，竟突然對葉澤毅說她「不愛了。」葉澤毅向本刊還原劉玳妍當時的說法，「她（劉玳妍）說曾看到了我們的某一世是姐弟關係，她把對家人的愛誤會成愛情，我們只是家人的親情，沒有愛的感覺。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

葉澤毅（左）和劉玳妍（右）選在民國111年11月11日登記結婚。（翻攝自zeyi_ye IG）

▲葉澤毅（左）和劉玳妍（右）選在民國111年11月11日登記結婚。（翻攝自zeyi_ye IG）

阿卡莎納（中）曾在杜拜時帶著老婆（右）和劉玳妍（左）一起合照，私下關係卻是偷來暗去。（翻攝自Master Sri Akarshana IG）

▲阿卡莎納（中）曾在杜拜時帶著老婆（右）和劉玳妍（左）一起合照，私下關係卻是偷來暗去。（翻攝自Master Sri Akarshana IG）

於是葉澤毅追問劉玳妍是不是喜歡上別人了？劉玳妍雖然否認，又提出假設：「如果有天我遇到了真愛，我會去追求，如果你不能接受，那你可以跟我離婚，如果你接受，那我能跟你繼續保持著婚姻關係，但請你要考量下兩個孩子需要有完整的家庭，不要讓大人的情緒影響小孩。」

最後葉澤毅反問劉玳妍，「妳有想過孩子們看到媽媽帶別的男人回家摟摟抱抱，會怎麼想嗎？」劉玳妍竟然理直氣壯反駁：「道德觀、愛情觀、家庭觀，都是屬於這個社會世俗的框架，都是老一輩傳承給我們這一代人的限制性信念，這些舊有觀念應該要在我們這一代終止，不要再給下一代這種框架，跟孩子們好好解釋，教育他們就可以理解的。 」

5/31 20：14，劉玳妍和兒子在機場櫃台辦理登機手續。

▲5/31 20：14，劉玳妍和兒子在機場櫃台辦理登機手續。

劉玳妍甚至單方面告知葉澤毅，5月底就要帶著大兒子飛去杜拜定居。撂完話不久，劉玳妍4月29日又再飛去杜拜2週的時間，將二個孩子都丟給葉澤毅照顧。


更多鏡週刊報導
棄家出軌禁忌戀2／「留下來懷孕」劉玳妍雙不倫阿卡莎納　3夜情露骨對話全曝光
棄家出軌禁忌戀3／大師還「大濕」？　百萬心靈網紅阿卡莎納爭議曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

鏡週刊劉玳妍阿卡莎納

推薦閱讀

蹦闆砸800萬開店！「營業3天爆員工走一半」親揭內幕　緊急宣布暫停營運

蹦闆砸800萬開店！「營業3天爆員工走一半」親揭內幕　緊急宣布暫停營運

16小時前

前天氣女孩出軌百萬靈療網紅！老公慘被戴綠帽　雙重不倫理由超奇葩

前天氣女孩出軌百萬靈療網紅！老公慘被戴綠帽　雙重不倫理由超奇葩

4小時前

73萬韓YTR「野外溫泉脫了」！　被拍穿比基尼超羞：家人不要看

73萬韓YTR「野外溫泉脫了」！　被拍穿比基尼超羞：家人不要看

13小時前

前天氣女孩3夜情偷吃靈療網紅！　「留下來懷孕」露骨對話全曝光

前天氣女孩3夜情偷吃靈療網紅！　「留下來懷孕」露骨對話全曝光

3小時前

樂天最正MC法拉利約會「路人全搶拍」　純白情侶裝緊勾高帥富二代

樂天最正MC法拉利約會「路人全搶拍」　純白情侶裝緊勾高帥富二代

4小時前

NanaQ客製刺青「遭刺青師複製」！　揭對比圖：幾乎可以說是一樣

NanaQ客製刺青「遭刺青師複製」！　揭對比圖：幾乎可以說是一樣

12小時前

Sandy渾身不對勁「頻頻無法呼吸」　冒5症狀驚：原來是磁暴嗎？

Sandy渾身不對勁「頻頻無法呼吸」　冒5症狀驚：原來是磁暴嗎？

12小時前

敖犬砸4千萬買五樓透天！被裝潢費嚇到「視線模糊」　網驚呆：可再買一間

敖犬砸4千萬買五樓透天！被裝潢費嚇到「視線模糊」　網驚呆：可再買一間

14小時前

F4明年要合體了！隔12年開「25週年演唱會」　相信音樂操刀內幕曝光

F4明年要合體了！隔12年開「25週年演唱會」　相信音樂操刀內幕曝光

3小時前

百萬心靈大師雙重不倫！娶小10歲妻又偷吃女星　來台開課吸2000人報名

百萬心靈大師雙重不倫！娶小10歲妻又偷吃女星　來台開課吸2000人報名

3小時前

彭于晏爆和Jolin復合6年！網抓包發文藏玄機　工作室火大回應：謠言荒謬至極

彭于晏爆和Jolin復合6年！網抓包發文藏玄機　工作室火大回應：謠言荒謬至極

16小時前

情色女王「瘦到脫相」現身曝病況！　痛失至親陷低潮2度入院

情色女王「瘦到脫相」現身曝病況！　痛失至親陷低潮2度入院

6/2 23:21

熱門影音

《爸爸去哪兒》小泡芙長大了

《爸爸去哪兒》小泡芙長大了
林志玲一見孫儷　秒Cos甄嬛行禮

林志玲一見孫儷　秒Cos甄嬛行禮
林志玲紅毯遭批「儀態不佳」 高EQ回應：以後會抬頭挺胸

林志玲紅毯遭批「儀態不佳」 高EQ回應：以後會抬頭挺胸
再次被張員瑛迷倒

再次被張員瑛迷倒
瘦子直播連線大淵 突驚喊：你後面有車！

瘦子直播連線大淵 突驚喊：你後面有車！
Mark段宜恩高雄開唱　承諾「帶GOT7回來」

Mark段宜恩高雄開唱　承諾「帶GOT7回來」
蕭煌奇自嘲「目中無人」　合體羅時豐狂玩地獄哏

蕭煌奇自嘲「目中無人」　合體羅時豐狂玩地獄哏
鄧紫棋演唱會下雨　「鋼琴直接被淋壞」

鄧紫棋演唱會下雨　「鋼琴直接被淋壞」
歌迷點歌喊〈跳樓機〉　蕭煌奇：賣鬧好嗎？

歌迷點歌喊〈跳樓機〉　蕭煌奇：賣鬧好嗎？
LANY高雄流行音樂中心開唱

LANY高雄流行音樂中心開唱
誰能扛得住紅毯簽鏡頭？　林志玲遭考驗…楊冪秒躲開

誰能扛得住紅毯簽鏡頭？　林志玲遭考驗…楊冪秒躲開
第一次看到張員瑛表情管理失敗XD

第一次看到張員瑛表情管理失敗XD
敖犬不准老婆「穿瑜珈褲上街」　全因太貼身：形狀都包出來（？）

敖犬不准老婆「穿瑜珈褲上街」　全因太貼身：形狀都包出來（？）

瀨戶環奈專訪

瀨戶環奈專訪

「國民姐夫」AKIRA蓄鬍留長髮！端午節「新造型」驚喜現身　

「國民姐夫」AKIRA蓄鬍留長髮！端午節「新造型」驚喜現身　

杜德偉竟63歲了！ 「保養秘訣」全公開　靠「它」活力滿滿…打氣喊話：加油

杜德偉竟63歲了！ 「保養秘訣」全公開　靠「它」活力滿滿…打氣喊話：加油

黃瑄騎車遭6旬老翁撞「2韌帶斷裂」　嘆「運氣不好」10天花4萬復健

黃瑄騎車遭6旬老翁撞「2韌帶斷裂」　嘆「運氣不好」10天花4萬復健

林美貞離婚孫興露面「公關狂擋」　孫鵬神救援：關心一下我和狄鶯

林美貞離婚孫興露面「公關狂擋」　孫鵬神救援：關心一下我和狄鶯

家寧Andy PODCAST

家寧Andy PODCAST

小龍女李芷霖4點聲明再駁當小三！　正宮怒公開「吃我老公小頭」鐵證

小龍女李芷霖4點聲明再駁當小三！　正宮怒公開「吃我老公小頭」鐵證

家寧澄清「從未逾矩」是Andy多次出軌！　拿「工作數據」反擊：究竟誰才是工具人？

家寧澄清「從未逾矩」是Andy多次出軌！　拿「工作數據」反擊：究竟誰才是工具人？

蕭煌奇台上打起來：自討苦吃欸　合體羅時豐玩地獄哏「目中無人」

蕭煌奇台上打起來：自討苦吃欸　合體羅時豐玩地獄哏「目中無人」

鍾明軒公開阿滴道歉訊息！　願意同台：私下不會來往

鍾明軒公開阿滴道歉訊息！　願意同台：私下不會來往

MIRROR爆頭舞者「95％無法康復」！　後腦劇痛...父母淚：人看來快到盡頭

MIRROR爆頭舞者「95％無法康復」！　後腦劇痛...父母淚：人看來快到盡頭

看更多

【誰說我不能辣】小學弟弟誤穿姊姊的短版辣妹衣XD

即時新聞

剛剛
剛剛
10分鐘前0

朴寶英海外見面會「突宣布全數延期」！　網瘋猜：票房不好吧

17分鐘前0

夢多救援流浪狗被詐騙百萬！　無奈還原經過：那女生看起來很無害

34分鐘前20

吳姍儒遭爆企圖接《11點熱吵店》！吳宗憲出手幫忙　電視台回應揭進度

49分鐘前11

48歲網紅媽直播「頭劇痛昏迷」搶救14天亡！　生前1天唱3場過勞腦溢血

1小時前3

圭賢因《魔鬼的計謀2》遭謾罵攻擊！　公司硬起來提告：正蒐集證據

3小時前1

許光漢7月退伍「回歸3.6億新作」！　下半年片約已全部底定

3小時前47

F4明年要合體了！隔12年開「25週年演唱會」　相信音樂操刀內幕曝光

3小時前13

百萬心靈大師雙重不倫！娶小10歲妻又偷吃女星　來台開課吸2000人報名

3小時前512

前天氣女孩3夜情偷吃靈療網紅！　「留下來懷孕」露骨對話全曝光

3小時前0

小孟老師／6月4日星座運勢　天秤迎新局

讀者迴響

熱門新聞

  1. 蹦闆砸800萬開店！「營業3天爆員工走一半」親揭內幕　緊急宣布暫停營運
    16小時前4638
  2. 前天氣女孩出軌百萬靈療網紅！老公慘被戴綠帽　雙重不倫理由超奇葩
    4小時前1823
  3. 73萬韓YTR「野外溫泉脫了」！　被拍穿比基尼超羞：家人不要看
    13小時前3013
  4. 前天氣女孩3夜情偷吃靈療網紅！　「留下來懷孕」露骨對話全曝光
    3小時前1012
  5. 樂天最正MC法拉利約會「路人全搶拍」　純白情侶裝緊勾高帥富二代
    4小時前1210
  6. NanaQ客製刺青「遭刺青師複製」！　揭對比圖：幾乎可以說是一樣
    12小時前185
  7. Sandy渾身不對勁「頻頻無法呼吸」　冒5症狀驚：原來是磁暴嗎？
    12小時前241
  8. 敖犬砸4千萬買五樓透天！被裝潢費嚇到「視線模糊」　網驚呆：可再買一間
    14小時前1610
  9. F4明年要合體了！隔12年開「25週年演唱會」　相信音樂操刀內幕曝光
    3小時前87
  10. 百萬心靈大師雙重不倫！娶小10歲妻又偷吃女星　來台開課吸2000人報名
    3小時前23
ETtoday星光雲

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合