劉雨柔「懷孕晚期憂4情況」　嘆：有誰能懂這些擔心害怕？

記者王靖淳／綜合報導

女星劉雨柔2023年認愛職籃球星胡凱翔，小倆口更在今年大年初一公開懷孕喜訊，並於事後透露寶寶是女生。隨著懷孕生活進入晚期的她，最近在Threads發文列出4個讓她擔心的情況，同時也感嘆：「身邊有誰能真的懂這些擔心害怕？」

▲劉雨柔會在社群分享懷孕生活。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）



談到懷孕進入最後階段，劉雨柔表示各種可能發生的突發狀況如早產、臍帶繞頸、栓塞、胎停等問題，常讓她心神不寧，「每個孕媽咪在孕晚期的不安，會不會早產、會不會臍帶繞頸、會不會栓塞，會不會胎停⋯心裡只有越來越多的不安定。除了自己盡可能的消化情緒，身邊有誰真的能懂這些擔心害怕？」

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▲劉雨柔曝孕晚期不安。（圖／翻攝自Threads／lyvonne0526）

劉雨柔坦言，看到其他媽媽分享自身遭遇，特別是獨自躺在病床上、被推進手術室、沒有親人陪伴的畫面，都讓她格外心疼，「擔心、害怕、孤獨……真的太虐心了。大家都在關注寶寶的時候，還有人記得媽媽才是最需要溫暖的人嗎？」貼文曝光後，吸引大批網友朝聖按讚，紛紛表達認同，同時也留言給她鼓勵，「一切會順利的，加油」、「只有媽媽才能理解媽媽」、「孕媽咪的時期很容易焦慮」、「雖然是這樣沒錯，但這些經歷只有媽媽懂。」