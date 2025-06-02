穿越時空救不回媽！《成功路上》李程彬看「神秘信件」影迷全淚崩

記者黃庠棻／台北報導

2025奇幻輕喜劇《成功路上》昨（1）日晚間8點公視台語台、10點華視主頻播出精彩最終回，劇情高潮迭起，建中在被眾人誤會並團團包圍時，突然穿越回到2012年，而這一回去沒想到跑路的人換成是他，不是昆明，而媽媽秀萍還是因病離世，最終還是未能改變命運。

▲《成功路上》播出精彩最終回。（圖／華視、公視台語台提供）

但秀萍在過世前偷偷留下一封信，信中揭露她早已察覺建中來自未來，得知真相的建中崩潰不已。此段劇情一出，引起廣大討論，也讓網友紛紛留言「哭死QAQ」、「淚崩了」、「被媽媽的信逼哭」。



談起這段感人的寫信橋段，飾演建中的李程彬透露，這一場戲原本並不在劇本中，是他在讀本時靈機一動，與導演現場討論後臨時加進劇情。他說「我相信只要有血緣，即使是像建中這樣突然出現，都會有一種莫名的熟悉感。而秀萍作為母親，不論是愧疚還是彌補的情感，都會想對這位突然出現的兒子說些什麼才對。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《成功路上》播出精彩最終回。（圖／華視、公視台語台提供）

張詩盈也分享了拍攝當下的感受，表示「這場戲我拿捏很久，秀萍無法確認建中的真實身分，需要表現出有某種距離感，但在正式開拍時，一想到是寫信給自己的小孩，情感就完全擋不住的漫出來了。」她感性說道「各種情緒一次湧現，其實很難冷靜地寫信，鏡頭裡的我應該哭得亂七八糟吧。」

▲《成功路上》播出精彩最終回。（圖／華視、公視台語台提供）



另一方面，劇中少年建中到底跟誰配對也引發網友討論，除了原本跟少年小芬的青春純愛外，情敵小麥可不論何時何地都跟在少年建中身邊又或是建中的對眼教學，也讓觀眾忍不住腦補劇情，紛紛留言表示「其實麥克是喜歡建中的吧」、「大小建中CP我可以！」

對於這些創意十足的討論，飾演建中的吳翰林也笑說，早在拍攝現場，演員跟工作人員就已經在開玩笑湊CP了。談到那場「對眼教學」戲時，他表示「這場戲可愛又有點荒謬，想跟建中老師說，不要亂教啦。」至於網友期待的大小建中CP，他直說有點奇怪「還是先不要！」

▲《成功路上》播出精彩最終回。（圖／華視、公視台語台提供）

在大結局中，少年建中對於爸爸昆明被騙錢因而背債，又為了公司員工生計決定要還錢給員工，與昆明爆發嚴重口角衝突，更氣到打巴掌。在拍攝這場戲時，飾演少年建中的吳翰林力求逼真完美，主動要求爸爸（王識賢飾）來真的，衝突的場面讓在旁邊飾演媽媽的張詩盈都被嚇到，不小心發出驚呼聲。

對此，吳翰林開玩笑地說常被打，雖然巴掌很響但其實沒有很大力。演出過多部戲的王識賢，對巴掌戲也有深刻印象，分享了先前的拍攝經驗，之前對手演員入戲很深，情緒一來無法控制力道，直接一巴掌打到耳朵，當下雖然很痛還是要完成拍攝，他直呼「拍完那場戲整個人都懵了」。

▲《成功路上》播出精彩最終回。（圖／華視、公視台語台提供）



《成功路上》播出精彩大結局之後，本週日6月8日起即將播出由金獎編劇杜政哲執導、編劇，製作人戴天易領軍，與編劇團隊包括林晏如、洪偉城、許瑋哲、劉思慧等大將，攜手鍾欣凌、丁寧、孫淑媚、李李仁、連晨翔、劉書宏、王品澔、葛丞等實力派演員演出 ， 以「現實生活中的壓力解放」為核心，細膩描繪親情、友情與愛情的真實樣貌。《拜六禮拜》6月8日起每週日晚間8點在公視台語台、10點在華視主頻播出，首週播出兩集，之後一週一集。

▲《拜六禮拜》即將接續《成功路上》播出。（圖／華視、公視台語台提供）