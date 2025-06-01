不怕陸委會查！劉樂妍「堅定跟祖國媽媽站一起」嗆聲：來抓啊

記者劉宛欣／綜合報導

42歲女星劉樂妍演藝重心轉往中國發展，因為立場鮮明，經常公開批評台灣政府而成為話題人物，被外界封為「女版黃安」。近期在陸委會擬調查疑涉親中的藝人名單風波中，她的名字再度浮上檯面，引起網友熱議。對此，劉樂妍於微博發文火力全開，不滿自己被點名，直言「倒還不樂意了？我還真希望你抓到我！」

▲劉樂妍經常發表親中言論。（圖／翻攝自劉樂妍微博）

民進黨中國事務部近日在社群平台發文，提及包括劉樂妍在內的12位疑似親中藝人，引發討論。雖然政府官方尚未公布調查名單細節，但劉樂妍1日在微博發文開轟，「但凡在台灣演藝圈能掙到錢，我們又怎麼會出來討生活？」痛批台灣經濟衰退、人民生活困苦，並認為「大陸在共產黨的治理之下發生了翻天覆地的變化」，強調自己支持中國是「發自內心的」，而非受人指使。

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▲劉樂妍發文開轟台灣政府。（圖／翻攝自劉樂妍微博）

她進一步表示，爺爺與外公過去為「一個中國」奉獻半生，即便定居台灣，也從未要她當「外國人」，反而叮嚀她要記得「我們家在哪，要我回家」。她認為支持統一是個人選擇，甚至語出驚人表示「解放軍這麼多人，統一台灣，我想死在前面，我都排不上號」。

對於政府的點名與追查，劉樂妍則嗆聲說：「你倒是抓呀！」她自嘲最近為了讓員工能準時領薪忙到沒時間罵民進黨，諷刺對方還記得她。最後，她更向總統賴清德喊話：「你真的以為敢站出來愛國的台灣藝人真只有12位嗎？你說少了吧？！」