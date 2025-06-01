孫儷結婚15年爆「全家移居倫敦」！　10年前就鋪路拿香港身分

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸女星孫儷憑藉《後宮甄嬛傳》穩坐古裝劇一姐寶座，一直以來都是收視保證，演技也受到肯定。她私下與男星鄧超結婚15年，育有一雙兒女，近日陸網瘋傳，夫妻倆早已悄悄移居英國，為兩個孩子的未來發展超前部署，消息一出立刻引起熱議。

▲鄧超、孫儷育有一雙兒女，是演藝圈的模範夫妻。（圖／翻攝自孫儷微博）

今年5月初，孫儷就在微博分享了兩張倫敦塔橋的照片，一張是她年幼時身穿紅外套坐在噴水池前的舊照，另一張則是現在42歲的她穿著灰大衣重遊同地點，並寫下「倫敦大橋，我又來」。照片一曝光就讓粉絲驚喜不已，更有眼尖網友發現其微博IP位置顯示在英國，再次引發關注。

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▲有消息指出孫儷帶著一家移居倫敦。（圖／翻攝自微博）

微博上有多名娛樂博主爆料，孫儷與鄧超已於5月帶著兒女，低調定居倫敦肯辛頓的高級住宅區。兩名子女也順利進入當地知名私校就讀，未來會在該地落地生根。更有傳言指出，孫儷早在2014年已取得香港身份，讓孩子們得以經由香港DSE制度申請國際名校，避開大陸的高考壓力。

此外，孫儷女兒不久前才在英國參加國際拉丁舞比賽勇奪冠軍，孫儷也親自陪同在場、記錄寶貝女兒奪冠瞬間，展現全心投入家庭的模樣。而鄧超近期也有意將演藝事業向國際拓展，不排除全家將長期旅居英國。不過，對於相關傳聞，孫儷和鄧超目前皆未正式回應。