台中影院集結3坎城神片！　「相差24歲男男戀」奪最佳新演員獎

記者黃庠棻／台北報導

台中市唯一小型藝術電影院「中山73藝文空間」六月份將推出「LGBTQ+驕傲月」焦點主題，並精選三部曾獲坎城「酷兒金棕櫚獎」提名的電影，藉由三部酷兒電影，引領觀眾一探人性、性向與藝術交輝的經典佳作。

▲《親密》描述兩個13歲男孩之間濃烈的愛與友情。（圖／海鵬影業提供）

電影包含曾榮獲「酷兒金棕櫚獎」及坎城最佳劇本獎、描述一幅肖像畫中女性情感流動的法國電影《燃燒女子的畫像》（Portrait of a Lady on Fire）；勇奪坎城影展評審團大獎、描述兩個13歲男孩之間濃烈的愛與友情的比利時電影《親密》（Close）；以及榮獲坎城影評人周最佳新演員獎、講述一個18歲男孩和大他24歲男人之間愛情的巴西電影《我們愛過一次》（Baby）。

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▲《燃燒女子的畫像》曾榮獲「酷兒金棕櫚獎」及坎城最佳劇本。（圖／海鵬影業提供）

為呼應「LGBTQ+驕傲月」主題，台中市影視發展基金會更將邀請臺灣新生代小說家盛浩偉，於6月21日下午四點赴台中市「中山73」講座「熟悉又獨特的感情形狀：談近年LGBTQ+影視」。盛浩偉畢業於台大日文系、台大台文所，兩度至日本交換留學，曾獲台積電青年學生文學獎、時報文學獎首獎，並出版《名為我之物》等多本著作。

▲臺灣新生代小說家盛浩偉。（圖／海鵬影業提供）

曾獲邀與日本名導濱口竜介共進晚餐、暢聊電影的盛浩偉，將引領觀眾一探近年的LGBTQ影視風潮，精彩可期，觀眾千萬不可錯過。值得一提的是，「FOCUS臺中拍」主題單元本月也將選映曾榮獲金馬獎雙料大獎的同志成長片《刻在你心底的名字》。

▲《刻在你心底的名字》創下臺灣影史同志電影票房的破億紀錄。（圖／海鵬影業提供）

《刻在你心底的名字》由瞿友寧監製，陳昊森、曾敬驊、邵奕玫、戴立忍、王識賢跟法比歐主演。劇情取材自導演柳廣輝本人高中時期的愛情經歷，講述一對遊走在友誼和愛慕之間的高中同學故事，除在國際獲獎連連，更創下臺灣影史同志電影票房的破億紀錄。

▲《我們愛過一次》講述一個18歲男孩和大他24歲男人之間愛情。（圖／海鵬影業提供）

「中山73」六月份首輪藝術電影將選映日本青春片《小小次文化戰爭~比利治玩家的逆襲》，以及挪威愛情片《關於愛的練習》（Loveable）。前者以日本次文化聖地傳奇雜貨書店為背景，由青春偶像岡山天音、森川葵，以及實力派男星瀧藤賢一等主演，劇情描述在充滿次文化的「比利治玩家」書店打工的大學生故事，劇情奇幻、勵志又充滿想像力。後者則由挪威女導演莉莉亞英格斯多蒂爾（Lilja Ingolfsdottir）所執導，自去年稱霸捷克卡羅維瓦利國際影展，迄今已橫掃14座國際大獎。該片女主角海爾嘉古倫（Helga Guren）片中每場戲都堪稱演技示範，並連奪5座國際影后大獎。

▲《小小次文化戰爭~比利治玩家的逆襲》由岡山天音、森川葵主演。（圖／海鵬影業提供）