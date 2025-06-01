阿喜脫光「被拍上空無碼照」側胸全外露！網狂放大：第一次那麼大尺度

記者潘慧中／綜合報導

阿喜（林育品）儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。沒想到，她在5月的最後一天上傳了三張泡澡照，其中一張還大尺度露出側胸，讓大批網友驚艷直呼：「可以拍那麼辣嗎！！！」

▲阿喜辣露側胸。圖／翻攝自Instagram／joyshishi777）



照片中，可以看到阿喜疑似全身脫光光，披散著一頭長髮坐進浴缸，除了露出白皙光滑的美背，還若隱若現出渾圓側胸，讓不少粉絲忍不住一直放大驚呼：「第一次看見阿喜那麼大尺度！」

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▲▼阿喜上空入鏡。圖／翻攝自Instagram／joyshishi777）



關於近況，阿喜則在貼文中形容5月「稀哩呼嚕過完」，忙碌到幾乎以為自己是「什麼大紅人」。她坦言過去一個月分身乏術，努力詮釋不同樣貌、不同角色，「性感的、感性的……自拍幾百張，挑了幾張好像不錯的，分享給你們看看」。

▲阿喜跟粉絲分享5月生活照。圖／翻攝自Instagram／joyshishi777）



除了工作，阿喜還分享一個小確幸。她透露大約一個月前弄丟的一串鑰匙，竟然在近日被好心人「整整齊齊、乾乾淨淨地掛在樹上」，讓她意外尋回失物，感動直呼：「我只能說：5月份的我，命很好。」雖然端午節沒立蛋也忘了曬午時水，但難得與家人共度一天，已讓她感到很幸福。