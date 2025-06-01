《請回答1988》崔盛元白血病復發「最新近照曝光」　臉頰消瘦自嘲：P的

記者張筱涵／綜合報導

韓演員崔盛元曾在《請回答1988》中飾演德善弟弟「成餘暉」一角而廣為人知，近日透過社群媒體公開久違的近況，展現出康復後的良好狀態，令粉絲十分欣慰。

▲崔盛元刪光社群貼文後，久違地在5月31日更新近況。（圖／翻攝自Instagram／miracle.sw2）



崔盛元於5月31日透過個人社群帳號發文「5月」，並分享多張近照。照片中的他雖略顯消瘦，但整體氣色健康，展現出積極回歸生活的模樣，他在海邊散步、造訪特色咖啡廳，還曬出與愛犬的合照，生活氛圍悠閒自然。

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現年40歲的崔盛元於2015年以《請回答1988》中親切的弟弟角色為人熟知，後續正值演藝事業上升期，卻罹患急性白血病，暫別螢光幕專心治療。他2020年病情復發，再度住院，曾坦言一度萌生放棄演戲的念頭：「真的無法再演戲了。」所幸他最終戰勝病魔，並於近期在話題劇《金字塔遊戲》中飾演班導師一角，華麗復出。

▲崔盛元以《請回答1988》走紅。（圖／翻攝自Instagram／miracle.sw2）



去年3月接受媒體採訪後，崔盛元便進入長達一年多的沉潛期，期間還一度刪除社群帳號中所有照片，令粉絲相當擔心，如今以全新照片回歸社群，並主動回覆親友與粉絲留言，證明狀態穩定、心情愉快。

其中前主播韓錫俊留言問候：「盛元啊，最近過得好嗎？一直都很想你。」他也親切回應：「哥～」展現溫暖情誼；對於網友詢問是否剪了頭髮，他幽默回答「去理髮店剪的」，更在被稱讚「比例好到像不是這個世界的人」時自嘲是「修圖效果」，風趣十足。