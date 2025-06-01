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《原2》男星自揭遭友人背叛　險被捲進海裡...驚險畫面曝

記者蔡琛儀／台北報導

曾在《原子少年2》以天狼星成員打開知名度的李柏諺，正式以個人身分推出首支單曲〈厭世〉道出年輕人在現實壓力下的無奈與掙扎。出道以來從未間斷練習的他，也坦言雖非科班出身，但正因如此更要加倍努力，這回不僅參與歌曲製作，還同步進修戲劇與音樂課程，為全方位表演者的目標全力以赴。

▲▼李柏諺〈厭世〉。（圖／杰思娛樂提供）

▲▼李柏諺推出首支個人單曲〈厭世〉。（圖／杰思娛樂提供）

▲▼李柏諺〈厭世〉。（圖／杰思娛樂提供）

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新歌〈厭世〉的靈感其實來自一段真實情傷。李柏諺透露，當時正經歷友情背叛，滿腹情緒難以排解，便提筆創作，「歌詞大概半小時就寫完了，當下只是很想找個出口釋放情緒。」對他來說，這首歌既是自我整理，也是獻給每個曾受傷心靈的一封信。

MV畫面中他坐在椅子上任由浪潮拍打、神情落寞，但他笑說實際拍攝狀況其實「滿狼狽又荒謬」，差點連人帶椅被捲進海裡，雖然全身濕透，但看到成果後他直呼一切都值得。

▲▼李柏諺〈厭世〉。（圖／杰思娛樂提供）

▲李柏諺出身自《原子少年2》「天狼星」。（圖／杰思娛樂提供）

外表冷酷但內心樂觀的他，被問到是否真的如歌名那樣「厭世」時，也坦然回應：「其實我是蠻樂觀的人，只是偶爾會累積情緒，而這首歌就是我的出口。」不只音樂風格吸睛，他的人格魅力也令粉絲著迷。接下來他預計推出四首單曲，目前第二波新作正在後製階段，並預告將於七月初舉辦小型粉絲見面會。

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李柏諺

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