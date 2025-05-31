SWAG女神隊首次征戰龍舟賽　粉絲夾道應援凱旋

記者葉文正／台北報導

成人影音平台 SWAG 旗下創作者組成的「SWAG 女神隊」，今年首度報名參加 2025 台北國際龍舟錦標賽小型龍舟女子組，15人小隊一出場就吸引現場目光，從比賽前就話題滿滿。首次出賽順利完賽，上岸瞬間就有民眾夾道拍照應援！

▲SWAG 女神隊今年首次參加2025 台北國際龍舟錦標賽小型龍舟女子組，成為全場嬌點。（圖／SWAG提供）

這支集結人氣與毅力的隊伍，由創作者米歐擔任隊長、安寶擔任鼓手。比賽最後衝線時，米歐體力用盡、癱坐船頭，連體育主播都在直播鏡頭前擔心喊：「她還好嗎？」米歐事後笑說：「第一次參加龍舟賽真的超累，但我們想挑戰自己的極限，明年想帶大家挑戰大型龍舟！」

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▲SWAG 女神隊還要起早練習。（圖／SWAG提供）

對 SWAG 創作者來說，清晨練習幾乎是不可能的任務。多數成員凌晨才剛下播，但仍準時出現在訓練現場，「沒有人請假、沒有人遲到，完全零缺席！」女神隊成員笑說：「雖然一早划龍舟超痛苦，但想到大家一起拚，就撐得下去！」

除了早起挑戰，防曬也是直播主們的超大魔王關。為了守護上鏡肌膚，練習時每個人都包緊緊：帽子、袖套、口罩、太陽眼鏡一個不漏，現場宛如「神祕嘉賓划船趴」，常常練完才互相認出：「欸，妳是誰？」、「啊！原來妳是○○○！」

SWAG表示，女神隊不只是為了參賽，更希望讓大家看見創作者健康、多元的另一面。今年賽事共聚集221隊、逾5000名選手齊聚大佳河濱公園，場面熱鬧非凡。雖是初登場，SWAG女神隊全副武裝、拚盡全力，早已成為全場最吸睛焦點！