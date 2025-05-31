直擊／金鐘視后鍾欣凌陪女兒高雄追星！滿頭白髮朝聖IVE　路人驚訝回頭

記者吳睿慈／高雄報導

韓流音樂盛典「2025ALL LOUD KT POP」31日於高雄世運主場館重磅登場，由男神池昌旭擔任MC獻出主持首秀帥氣開場，引領IVE、GOT 7 MARK、MONSTA X小分隊SHOWNU與HYUNGWON、ZEROBASEONE、UNIS、izna、Kiiikiii等多組跨世代超人氣指標性偶像夢幻聯動同台尬陣。全台歌迷寵動員追星，就連金鐘視后鍾欣凌都帶著大女兒到場朝聖，女兒手上拿著IVE兪眞的牌子，相當專業。

▲鍾欣凌陪女兒高雄追星。（圖／記者吳睿慈攝）



韓流席捲台灣，追星粉絲年齡越來越低，就連眾星的小孩也被迷倒，鍾欣凌過去曾帶女兒朝聖多位韓團演唱會，「2025ALL LOUD KT POP」31日在高雄世運登場，鍾欣凌也沒錯過，她打扮很居家、頂著素顏露出白髮，並穿著點點圖案的長裙休閒洋裝，右手掛著一包物品，左手則是牽著女兒，母女倆在人群中準備入場。

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▲鍾欣凌滿頭白髮陪女兒朝聖IVE。（圖／記者吳睿慈攝）



有趣的是，鍾欣凌雖然頂著素顏，但周遭有不少粉絲認出她的身份，露出驚訝的表情，而女兒應是IVE粉絲，除了身上穿著兪眞的服裝，手上還拿著牌子，架勢很專業，母女倆現身引起不小討論度。韓流音樂盛典「2025ALL LOUD KT POP」預計在31日晚間6點開場。