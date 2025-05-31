最正MC艾融被指跟富商有染 今現身闢謠「被粉絲罵說謊」

記者葉文正／台北報導

樂天「最正MC」艾融今天現身日系百貨之台隆手創館一日店長活動，不過最近樂天女孩不平靜，不斷有女孩被指可能是與富商有染，她也在被懷疑名單之列，不過她趕緊闢謠：「被懷疑的感覺很不好，很想哭，雖然緊急發聲明，但還是有人懷疑我說我說謊。」

▲女神艾融棒貓記者會。（圖／記者黃克翔攝）

活動前，艾融表示心情是很開心的，她解釋：「因為平常在球場是主持人，今天可以當喜愛品牌的店長 可以跟粉絲互動，當然很開心，不過因為有點緊張，導致昨晚有點沒睡好。」

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▲艾融坦言自己很想哭。（圖／記者黃克翔攝）

而好身材的艾融之前出過寫真，今天她也說：「因為上次出可能是人生最後一本了，未來將朝不同方向進展。」自認已經封奶不再出寫真了。希望好好充實自己，面對各項挑戰 ，不管是戲劇還是主持都持續努力。

▲艾融IG限動澄清不是小三。（圖／翻攝自Instagram／irenelin0413）

而樂天女孩之一最近捲入富商婚姻，並被知名律師在節目上爆料，還提到女孩囂張到在富商家曬內褲，球團正值多事之秋，艾融也無奈表示：看到時覺得怎麼會有這樣的事情，更驚訝的是自己被影射，覺得應該不關我的事吧，很想哭。」

但她也提到，粉絲覺得我沒發聲怪怪的，因為不想讓大家誤會，但發聲又被覺得說謊，很無奈，大家真的很努力，她也趕緊表示，跟女孩不同部門，私下比較少聯繫，默默幫他們加油。

不過當有媒體問她，樂天女孩Dora今天臨時取消端節活動一事，可能事涉敏感，經紀人趕緊出面擋駕，並沒有讓艾融回答問題，也讓媒體存有問號