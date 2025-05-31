影／家寧Andy「裸照、肉體出軌」全攤牌！　6分鐘看懂背叛感情線懶人包

記者田暐瑋／綜合報導

YouTuber Andy老師與家寧分手後，雙方隔空開撕，家寧指控Andy在交往期間多次情感及肉體出軌，Andy則反攻家寧與男閨密過從甚密，引發議論。《ETtoday》整理了這齣三角戀的攻防時間軸，一次看懂Andy、家寧、范成章3人之間的糾葛。

【事件來龍去脈】

5月27日，Andy發布影片反擊家寧指控，指稱家寧與男閨密范成章過從甚密，多次一起出國過夜，奶奶過世當天還跟他討出國旅費，讓他感覺自己像是工具人。接著說明頻道收益實際流向，強調自己將每月營利轉入家寧父母帳戶，且公司成立後帳本、銀行印章都在家寧母親手中。

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家寧則於5月29日再度發片回應，否認自己偷情，反控Andy才是多次劈腿的人，質疑Andy合理化出軌行為，同時強調自己從未領過頻道收益，明明工作量明顯較多，卻與Andy同領5萬元月薪。

▲Andy昔日替家寧和男閨蜜說話。（圖／翻攝自YouTube／眾量級CROWD）



【三方攻防重點】

．家寧立場與回應

1.強調「劈腿的是你不是我」，指控Andy在交往期間多次出軌，且曾親口承認。

2.澄清Andy奶奶過世後討錢事件，表示只是討論財務狀況，否認無情索討。

3.公開9年來接案數量達140件，工作量遠超Andy的個位數，質疑「誰才是工具人」。

4.切割公司經營，稱「次元切割公司與我無關」，否認操控頻道收益。

▲家寧。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）



．Andy立場與回應

1.頻道收益帳戶分手前已改由家寧父母管理，公司帳本、印章皆由家寧母親保管。

2.承認交往期間曾認識其他異性，但強調是因家寧先與男閨密過從甚密，自己才會有這樣的行為，且兩人早已深聊過並取得共識。

3.指控家寧偷進他手機、不還電腦，質疑對方早有預謀，意圖扣押有利Andy的經營證據。

4.坦承過去兩年感情中感到卑微，並反批家寧不斷翻舊帳。

5.發布124字聲明，對家寧的回應僅以「法庭見」收尾，強調所有爭議已進入司法程序。

▲Andy反擊。（圖／翻攝自YouTube／Andy）



．范成章立場與回應

1.范成章公開回應同志性向，幽默表示「我不吃鮑魚！」文末放上彩虹旗。

2.針對網友質疑「離婚有小孩」，范成章回應：「小孩是我哥的，哪來的前妻啦！不要影響我徵友！」強調自己單身。

3.面對網友質疑他「花家寧的錢出國」，他否認，反稱「我還要借她錢欸笑死！」再次澄清並否認外界傳聞。

4.對於有網友質疑家寧上空裸體跟他拍照，范成章出示同團友人側拍照片澄清，裸身女並非家寧。

▲家寧范成章。（圖／翻攝自Instagram／chengchangfan）



【懶人包總結】

5/27至5/30期間，家寧與Andy持續隔空互控，爭議重點從頻道收益、帳本與證據扣押延燒至感情糾葛。家寧主打「Andy多次劈腿、自己沒拿收益、工作量大」，Andy則強調「收益都轉入家寧父母帳戶、帳本在家寧母親手中、家寧行為疑似預謀」。雙方攻防已進入司法程序，網友多要求公開帳本與證據，輿論風向持續分歧。