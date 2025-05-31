Apple曝媽媽撞臉「韓大咖女星」　老公出差親眼見證：難怪很眼熟

記者蔡宜芳／綜合報導

女星Apple（黃暐婷）自節目《我愛黑澀會》出道，2022年宣布嫁給牙醫趙國翔，去年4月生下兒子「八寶」。她30日透露丈夫去南韓出差，居然見到韓星，丈夫還說「長得好像岳母」，Apple為此做對比圖表示「小時候常聽說」。

▲Apple透露老公到南韓出差，遇到和媽媽長得相像的資深女星。（圖／翻攝自Instagram／appleweiting）

趙國翔30日在社群PO出一張照片，畫面上是南韓資深女星金元萱在表演。趙國翔說：「大會的表演嘉賓長得好像我岳母，原來是韓國唱跳始祖金元萱！」而Apple隨後也轉發說：「居然可以看到金元萱本人！我要跟我媽說！」

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▲趙國翔拍下金元萱的表演現場。（圖／翻攝自Instagram／appleweiting）

Apple在限時動態中曬出金元萱和自己媽媽年輕時的舊照對比，照片中，Apple的媽媽和金元萱一樣擁有一雙大眼和高挺的鼻子，五官十分神似。Apple透露，自己從小就常聽別人說媽媽和金元萱長得很像，「老公說難怪覺得很面熟～因為長得像岳母！」對於老公能親眼見證也感到神奇。

▲Apple曬出金元萱和媽媽年輕時的對比。（圖／翻攝自Instagram／appleweiting）

▲金元萱曾來台發展。（圖／翻攝自Instagram／kimwansunflower）