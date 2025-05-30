陳奕求婚五分埔成衣千金成功！　交往1年訂終身「選日子超有心」

記者蔡宜芳／綜合報導

男星陳奕在去年爆出與「五分埔成衣千金」紀曦晨熱戀，他也於今年年初認愛，透露已經交往10個月。而女方30日在社群宣布喜訊，表示已經接受陳奕的求婚，記錄感人過程的影片也引許多網友圍觀。

▲陳奕在今年1月認愛紀曦晨。（圖／翻攝自Instagram／chen_i_1016、c.cc__5）

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紀曦晨在貼文中，興奮宣布自己在27日生日這天被求婚了。她透露，生日前夕，男友陳奕突然脫口一句「妳就沒有朋友啊」，讓她當場淚崩，但對方立刻溫柔安慰：「只有我們不好嗎？」她也回說：「很好啊。」隔天便一起去確定交往關係時的餐廳吃飯慶祝。

▲陳奕在27日向女友紀曦晨求婚成功。（圖／翻攝自Instagram／c.cc__5）

紀曦晨坦言，自己原本還期待會有朋友現身餐廳送上驚喜，始終在等那個「突然出現」的劇本上演，「最後當然是我想太多。」直到回家打開門的那一刻，看到所有親友都拿著玫瑰花迎接，她嚇了一跳，「因為都是…滿滿的愛跟感動！」

在紀曦晨公開的求婚影片中，可以看到現場洋溢著濃濃的幸福氣氛，而陳奕在求婚時也忍不住落淚。紀曦晨感性說道：「不是今天只有我們，而是以後都只有我們。」喜訊引來大票網友祝福。而陳奕也發文透露，因為自己和紀曦晨今年生日都逢9，女方說不宜慶祝，「我想了很久，最後決定換個方式，把0527這天變成我們會記一輩子的日子。」分享了選在女方生日當天求婚的原因。

▲紀曦晨和陳奕都忍不住落淚。（圖／翻攝自Instagram／c.cc__5）