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陸10大熱門短劇出爐！
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陸10大熱門短劇出爐！　冠軍被讚「麻雀雖小五臟俱全」

文／網路溫度計

近年中國大陸的「短劇」旋風正席捲全球影視圈，以濃縮劇情、飛快節奏與高潮迭起的反轉橋段，成功擄獲大批觀眾的目光。你是否也淪陷在這股短劇洪流中？或是還沒開追但已經躍躍欲試？《網路溫度計DailyView》為您揭曉近兩年備受網友關注的十大中國短劇，一次帶你掌握熱門話題之作！

《網路溫度計DailyView》近期撰文揭示，中國短劇市場截至2024年底已創造出高達新台幣2,112億元（約504.4億人民幣）的龐大產值，甚至超越同期中國院線電影總票房。微短劇的用戶規模更高達6.62億人，滲透率逼近60%，可見其驚人的普及與潛力。

這股短劇熱潮背後有何魔力？透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察近一年「中國短劇」的討論，熱門關鍵字如「狗血、霸總、劇情、穿越」等，揭示了其獨特的敘事偏好。製作團隊善於打造戲劇張力與情緒共鳴，使觀眾能在短短幾分鐘內迅速上癮、欲罷不能。

No.10 君心藏不住
類型：師徒戀、復仇、替身、相愛相殺、甜寵

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《君心藏不住》講述了身懷異能、能透過觸碰窺探秘密的雲嬌（金子璇 飾），意外發現腹黑督公慕容藏（鄧凱 飾）的驚天秘密。然而，這一切原是慕容藏為復仇精心佈下的棋局，他本想利用雲嬌作為對付仇人的底牌。不料在朝夕相處中，慕容藏卻漸生情愫，深陷愛恨掙扎，一段禁忌的師徒虐戀由此展開。

這部劇巧妙融入了替身、換臉、虐戀與重逢等多重元素，劇情設計精巧，環環相扣。不僅有甜寵互動，更有深層的復仇線，尤其結局的反轉和男女主角間強烈的CP感，讓許多觀眾大呼過癮。儘管是小製作，但其用心製作獲得觀眾好評，「覺得好看！最後的HE（圓滿結局）超喜歡」、「男主顏值和演技不錯」、「鄧凱又高又帥，女主也蠻好看」。

No.9 金豬玉葉
類型：喜劇、懸疑

▲金豬玉葉。（圖／翻攝自微博／整點電影）

▲金豬玉葉。（圖／翻攝自微博／整點電影）

周星馳首次跨足短劇市場的《金豬玉葉》，2024年6月2日在抖音發布，上線兩天即創2,700萬播放，引爆話題聲量。劇情講述台灣實習律師葉小萊（夏若妍 飾），為追查姐妹遭遇的「殺豬盤」騙局，前往大陸尋找嫌疑人朱浩（史元庭 飾），卻意外發現朱浩也是受害者。於是這對「東北猛男」與「台灣萌妹」組成歡喜冤家，踏上充滿笑料與驚險的追兇之旅。

雖然周星馳本人僅以出品人身份參與，外界仍高度期待其風格傳承，劇中也隨處可見對周星馳電影經典橋段的致敬，試圖營造獨特的「周氏喜劇」風格。而在播放數據亮眼的背後卻是兩極化的口碑，許多觀眾坦言衝著「周氏幽默」而來，觀後卻感失望，紛紛表示「周星馳不是導演，只是製片人，傻頭傻腦的我被騙了」、「看了第一集，比較尷尬，也挺粗糙的」、「強行隱喻，尬」、「以短劇視角看，每集爆點差一點點，以電影視角看，又太過零散」。

No.8 引她入室
類型：女性互助、懸疑、復仇、現代

▲引她入室。（圖／翻攝自豆瓣電影）

▲引她入室。（圖／翻攝自豆瓣電影）

《引她入室》是一部細膩描繪女性情誼與互助力量的現代懸疑短劇，講述三位背景迥異的女性，因共同遭遇渣男而結盟復仇的故事。女主鄭萋（趙佳 飾）發現丈夫吳池（曹天愷 飾）婚內出軌並暗中轉移財產後，並未選擇沉默，而是與保姆馬紅麗（郭亭亭 飾）聯手展開反擊。馬紅麗假扮「富婆Mary」設局，引誘吳池上鉤、自食惡果；而原為第三者的貝翩翩（鄧靈樞 飾）也在被拋棄後看清現實，最終與兩人並肩作戰。三位女性從彼此敵對到攜手對抗，聯合揭開吳池的偽善面具，讓渣男最終受到道德與法律的雙重制裁。

全劇節奏緊湊，懸疑感十足，不僅劇情精彩，更因其對女性力量的深刻探討和突破性的豎屏美學而備受好評。該劇上線當日（7月16日）便以1,968.3萬播放量奪冠，後續也保持亮眼表現。精緻的服化道和電影般的質感，也使其成為短劇市場中備受推崇的標竿之作，「沒有女生能對這部短句say no吧」、「女性覺醒、女性蛻變、女性互助這幾個點簡直buff拉滿」、「看完我直接推薦給親友了，劇情全程高能，立意和結尾都相當偉大」。

No.7 嫁東宮
類型：古裝、替嫁、復仇、先婚後愛

《嫁東宮》改編自7K小說網《王妃出山要翻天》，講述殺手女主月見（徐軫軫 飾）被迫替嫁成為辰國太子妃，卻在大婚當日迎來太子喻非宸（林澤輝 飾）「暴斃」的劇變，隨即更被賜死陪葬。眼看命懸一線，月見才驚覺這場婚禮其實是太子為查案設下的驚天布局。她一邊周旋於太子府與殺手組織之間，一邊逐漸被太子的智慧與溫柔打動；而太子也在與她的朝夕相處中，越來越不捨得揭穿她的真正身分。陰謀與愛意交織，一場權謀與情感的角力悄然展開。

這部古裝權謀愛情劇以其替嫁、雙重身份和先婚後愛的設定，為劇情增添了極大的張力與看點，甜虐交織。全劇節奏緊湊，沒有拖沓的冗餘情節。許多網友在臉書社團熱情推薦，帶動聲量持續爬升，「劇情故事性好，節奏完整」、「感覺可以再拍續集，嫁東宮二」、「女主超像王淨很漂亮」、「好看！劇情不跳，剪接不錯」。

No.6 遇見你的那天
類型：甜寵、現代、契約戀愛、雙向暗戀

《遇見你的那天》融合了青梅竹馬、久別重逢、契約戀愛與同居生活等元素，是一部現代甜寵短劇。廣告公司策劃許慕（姜之南 飾）與高中同桌謝時（張炯敏 飾）在提案會上重逢，這才發現昔日校園男神變成了冷面腹黑的甲方總監。而一場醉酒烏龍，讓謝時陰錯陽差地成為許慕朋友圈裡的「官宣男友」，兩人順勢展開契約情侶與同居生活。在朝夕相處中，心動悄然萌芽，但許慕卻不知道這一切其實源於謝時塵封已久的雙向暗戀。

全劇畫面唯美，氛圍甜蜜，每個互動都充滿粉紅泡泡，完美呈現動人的愛情，好評如潮！網友紛紛表示「深情且專一的男主視角暗戀麻煩給我來個100部」、「集數雖然不長，但好甜好甜」、「超好看，我喜歡這種簡簡單單的愛情劇」、「真的一集接一集欸，男主角的話好少，但好有魅力」。

No.5 招惹
類型：民國、愛情、復仇、相愛相殺

《招惹》改編自隱笛同名小說，將故事背景設於二十世紀初風雲詭譎的上海灘，展開一場假歌女與假少爺聯手上演的復仇大戲。新仙林頭牌姜罌（李沐宸 飾）為完成復仇，精心設局嫁入富商杜家，成為杜景窗的妻子；而杜景窗的兒子杜尋羽（趙弈欽 飾）暗中調查姜罌來歷，卻意外暴露自己「假兒子」的身分。兩人從互設陷阱、處處交鋒，到漸漸察覺彼此命運相似，原是舊識，最終成為孤獨復仇路上唯一的依靠與守護。

這部短劇於2023年3月30日在騰訊視頻全網獨播，並在2024年獲得金骨朵網路影視盛典「年度精品微短劇獎」。全劇以其極致的氛圍感營造、強烈的情感衝突和男女主角間充滿張力的互動而聞名，尤其「滑跪抱」等名場面引發網上熱烈討論，讓熱度延續至今。《招惹》也憑藉其電影般的質感和扣人心弦的劇情，被譽為民國愛情復仇短劇的代表作，「這部是披著小媽文學的純愛復仇文學」、「看著看著發現是純愛，從刺激變成滿滿的救贖感」、「光影運用得還不錯，把主角之間的拉扯拍得很好」、「好土好喜歡」。

No.4 執筆
類型：復仇、奇幻、逆天改命、古裝

《執筆》改編自林言年小說《執筆者》，講述丞相府嫡女蘇雲綺（李沐宸 飾）在意外發現一本「命書」後，赫然驚覺自己竟是小說中的惡毒女配，且已註定會面臨悲慘結局。她毅然決然拒絕服從命運安排，決定逆天改命。蘇雲綺推翻傳統女角套路，勇敢地手刃壞人，為自己和所愛之人而戰，重寫人生劇本。這部大女主復仇爽劇服化道精緻，畫面質感甚至不輸長篇電視劇，其「狠人」女主形象讓觀眾耳目一新，充滿反轉與高潮。

值得一提的是，「WeTV Taiwan」臉書專頁分享的男女主角激吻片段，更吸引了高達16萬次點讚與2千4百次留言，許多網友頻頻追問劇名，足見其超高人氣。看過的觀眾也積極推薦，從而帶動聲量穩定上升，「這部劇情緊湊不空洞，女主變成是惡毒女二的題材很鮮」、「這部我看了覺得好虐」、「每集都精彩」、「這部題材真的很吸引人，推推推」。

No.3 風月變
類型：奇幻、愛情、武俠、古裝

《風月變》講述花陵城指揮使凌長風（趙弈欽 飾）與妻子唐千月（呂小雨 飾）新婚三年，恩愛如昔。然而除夕夜一場突如其來的「魂化」暴亂，打破了原有的平靜，唐千月倒臥血泊，胸口綻放詭異妖豔的花朵，震撼全城。隨著凌長風追查真相，妻子隱藏的身世與「魂化」背後的陰謀逐漸浮出水面，愛與真相交織，展開一場步步驚心的懸疑之旅。

不同於一般微短劇的快速敘事，《風月變》總計超過440分鐘的時長，幾乎每一分鐘都將情緒拉滿，展現出高度的反轉性和情感表達深度。精良的運鏡、細膩的氛圍營造和恰到好處的配樂，都為觀眾帶來了極致的觀影體驗。不過，網友們對此劇評價褒貶不一：有些觀眾盛讚「女主可愛死，男主又好溫柔」、「大推這部，副cp也好嗑喔」；但也有些觀眾認為過於複雜的設定不適合短劇，直呼可惜「很好看，但結局有點莫名，沒交待清楚」、「這種故事背景放在短劇裡好難處理根本演不完」、「可惜這部真的成也蝶奴設定敗也蝶奴」。

No.2 我們在黑夜中相擁
類型：甜慾、愛情、霸總

《我們在黑夜中相擁》是一部結合動作與情感的現代懸疑短劇，僱傭兵徐哲青（任運杰 飾）在一次任務中解救了溫兮（方瑾 飾），三年後兩人重逢，累積已久的感情終於爆發。故事始於溫兮在國外采風，陰錯陽差被帶到高利貸老闆的地下格鬥場成為戰利品。最終她被神秘的徐哲青贏得，殊不知徐哲青真實身份是來解救她的私人安全顧問。歷經險境後，兩人攜手逃離；三年後重逢，儘管分屬不同陣營，往日情感卻悄然浮現。

這部劇以大尺度的成人式戀愛為主要賣點，慾感十足的吻戲與激情戲使其迅速成為流量超高的黑馬熱劇。儘管英雄救美、強取豪奪的設定常見，但男女主角的反差人設與充滿性張力的互動，精準地滿足了喜愛「重口味」戀愛劇情的粉絲群體。「優酷Youku」過去曾在臉書專頁分享的男女主角酒店幽會片段，吸引了2萬次點讚及500則留言；許多網友也積極在網上分享刺激片段，帶動討論度與聲量衝高，「這部真的是近日的天花板了」、「希望導演再讓他們二搭再拍，這男女主我滿意」、「追得好苦，已經決定看到結局後要二刷」、「一連看，已看到18集」。

No.1 虛顏
類型：古裝、換臉、替嫁、先婚後愛、甜寵

《虛顏》結合愛情與輕懸疑元素，劇情講述小畫師十七（柯穎 飾）意外被設計與相國府千金沈沁（宋昭藝 飾）「換臉」，並因此替嫁給她多年前一見鍾情的救命恩人「大將軍蕭寒聲（丞磊 飾）」。這場換臉與錯嫁事件，不僅讓十七展開截然不同的人生，也開啟了她與蕭寒聲之間的深刻羈絆。另一方面，恢復自由的沈沁則以真實身份回到寧王身邊，兩條情感線平行交錯，編織出一段愛與命運交織的雙女主故事。

十七與蕭寒聲從共患難到先婚後愛，情感轉折自然，火花十足。導演巧妙運用深情對視與細膩肢體語言，將愛情線拍得唯美動人。其中「糖葫蘆吻」等名場面不僅甜度爆表，也透過精準的鏡頭語言傳遞角色內心情感，展現極佳的敘事與畫面美感。

這部劇以其巧妙縝密的劇情設計，與男女主角間互信互愛的關係，深受觀眾喜愛，更是許多網友的短劇入門磚，紛紛大力推薦，「喜歡這部環環相扣的劇情，也喜歡結局帶來的反轉」、「是短劇天花板了」、「虛顏開啟了我追短劇之路」、「男女顏值及演技一絕，劇情不拖泥帶水」、「麻雀雖小，五臟俱全」、「用這部來入門短劇很適合」。

▲▼陸10大熱門短劇出爐。（圖／ETtoday娛樂星光雲製圖）

▲陸10大熱門短劇。（圖／ETtoday娛樂星光雲製圖）

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網路溫度計君心藏不住金豬玉葉引她入室嫁東宮遇見你的那天招惹執筆風月變我們在黑夜中相擁虛顏

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