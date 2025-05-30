跨5國運送40米貨櫃！美國馬戲團霸氣來台　4.7公尺「雷霆圓頂」打造死亡之球

記者蕭采薇／台北報導

匯集全世界馬戲高手的《美國高空大馬戲團》，將於31日起在台北小巨蛋震撼登場。本次整套巡演設備裝入多個40公尺貨櫃，包含特製鋼鐵結構件、專業特技道具，以及最吸睛的巨型裝置，直徑超過4.7公尺、由鋼鐵打造的「雷霆圓頂」，為摩托車特技團隊進行「死亡之球」演出的主舞台。

▲《美國高空大馬戲團》命運之輪。（圖／寬宏藝術提供）

《美國高空大馬戲團》這次來台演出，不僅集結世界頂尖馬戲好手，更動員龐大的舞台裝備陣容，打造堪比大型遊樂場的極限現場。主辦單位透露，由於設備特殊，這次的運輸極為複雜，必須由台灣、美國、智利、墨西哥與德國，共5國團隊跨國協作，才能確保每一項設備能準時送達。

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演出「鐵顎旋轉」、「土星球」高空舞蹈的麥可雷迪夫，將在這次演出中挑戰打破金氏世界紀錄，以牙齒跟下顎，支撐3位高空舞者。麥可雷迪夫30日受訪時表示：「是一個大挑戰，因為這次要突破，從前所未有做過的這個重量，感謝這3位一起演出的舞者,對我的信任跟信賴。」

▲《美國高空大馬戲團》麥克雷迪夫將挑戰金氏世界紀錄。（圖／寬宏藝術提供）

「無懼雙人組」的安琪拉伯特和約翰達奇，則透露在演出前，會花很多很多的時間在練習，這時還會有安全措施，但在演出當中，就會把安全措施移除，「可以給大家看到同時挑戰人體極限又沒有顧慮安全的演出，顛覆大家的想像力。 」

導演兼製作人費爾南多奎維多，則表示這次演出，集結了所有從自古以來所有的馬戲精髓，集結到最精華，「這幾項節目都是在挑戰人體的極限，像是高空常見的高空繩索，那這次的高空繩索更是挑戰極限，因為我們不只是7個人，他們還會堆疊成金字塔。 然後不斷的練習跟練習，直到達到現在的精準度跟技巧。」

▲《美國高空大馬戲團》「無懼雙人組」安琪拉伯特、約翰達奇。（圖／記者黃克翔攝）

自拉斯維加斯的空中特技表演者麥可雷迪夫，以令人瞠目結舌的「鐵顎旋轉」聞名國際，將於此次《美國高空大馬戲團》演出中挑戰全新金氏世界紀錄，預計挑戰超過185公斤的重量！過去他曾與光影魔幻馬戲團訪台，憑藉鐵齒懸掛全身於空中的極限技藝震撼全場，這次更結合「土星球」高空舞蹈，將空中美學與極限力量完美融合，勢必再掀觀眾驚呼。

而另一組備受矚目的「無懼雙人組」，曾登上《美國達人秀》與 NBA籃球賽事表演，也在拉斯維加斯的馬戲節上拿下銅牌。這次來台，將帶來他們最招牌的高空平衡秀，要讓台灣觀眾親眼見證驚人的膽識與技藝。

▲《美國高空大馬戲團》團隊抵達台灣，將在端午連假演出。（圖／記者黃克翔攝）

他們將在台北小巨蛋挑戰驚險的「高竿平衡」特技，演出中，高大的約翰·達奇會用肩膀或頭頂撐起一根高長的竿子，而夥伴安琪拉·伯特則要爬上竿子的頂端，在幾公尺高的空中表演優雅的動作，甚至快速變換姿勢，考驗的不只是技巧，更是彼此之間的默契和信任，購票請洽寬宏藝術。