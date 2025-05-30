吳淑敏突現身林口錄影　生過看起來像16歲眾人驚呆

記者葉文正／台北報導

民視由白冰冰、陽帆、台一線阿玟東諺、郭忠祐以及蔡家蓁主持的《超級冰冰Show》，本週主題「爆好聽布袋戲金曲」來歡迎布袋戲主題曲「媽祖婆」等級西卿以及布袋戲天王荒山亮，兩人一出場帶來〈為錢賭生命〉讓全場聽得如癡如醉。

▲久違的吳淑敏現身演唱。（圖／民視提供）

布袋戲國寶黃俊雄的夫人西卿，一現身攝影棚，讓全場興奮不已，白冰冰甚至問起已經高齡92的黃俊雄，兩個人家會不會吵架？讓西卿笑著回應說：「互相尊重啦！」，也說如果真的吵架，黃俊雄有時候會用史艷文聲音回嘴、偶而也會用「哈買二齒」來逗她笑，看到兩位國寶私下互動可愛的一面，讓全場笑歪，白冰冰、陽帆率領全體歌手，透過鏡頭跟國寶黃俊雄大師打招呼，難得的一刻讓全場歌手非常珍惜能跟今日兩位布袋戲主題曲大牌同台唱歌。

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▲陽帆(左起)西卿、荒山亮與白冰冰。（圖／民視提供）

節目也難得一件邀約到許久不見的台語歌手吳淑敏，讓白冰冰牽著她的手問：「妳不是都住北部嗎？好端端地怎麼跑去高雄了？」，讓大家非常難得見到她，吳淑敏笑說現在專心帶小孩，讓白冰冰驚呼不講說她生小孩，吳淑敏外表看起來16歲而已，講完還白冰冰牽著吳淑敏的手扭來搖去，看著兩位身高一樣嬌小的白冰冰跟吳淑敏，還穿著一樣恨天高的高跟鞋，讓陽帆忍不住喊：「妳們這樣好像左左右右」，讓全場笑瘋，實力派歌手吳淑敏帶來布袋戲經典金曲〈粉紅色的腰帶〉讓歌迷聽得過癮。

▲西卿與荒山亮演唱。（圖／民視提供）