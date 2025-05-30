小S大女兒出國1年「外型變了」！低胸背心包不住上圍 中空現身全被拍

記者潘慧中／綜合報導

小S（徐熙娣）大女兒Elly已在美國南加州大學（USC）求學將滿一年，不時會和粉絲分享生活點滴。她29日便在社群網站上傳一系列為了工作所拍攝的辣照，至今已吸引1.6萬人按讚！

▲Elly的髮色換成冷色系。（圖／翻攝自Instagram／polarbearelly）



照片中，可以看到Elly的及腰長直髮換成冷色系髮色，搭配深邃細膩的眼妝，散發出難得的冷豔氣質。她身穿一件白色的蕾絲低胸上衣，辣露超有料上圍，中空短版剪裁秀出纖細腰身。

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▲▼Elly展現好身材。（圖／翻攝自Instagram／polarbearelly）

Elly下半身則是搭配同色系短裙，展現穠纖合度的雙腿線條，即便是穿著平底涼鞋，依然不影響整體比例。面對鏡頭拍攝，她落落大方的神情受到不少粉絲讚賞。

▲Elly原本是深色髮。（圖／翻攝自Instagram／polarbearelly）



事實上，關於面對Elly出國留學的心情，小S出席活動時曾坦言，「我希望她快點去，她可能從小被我們照顧得太好，動不動就喊肚子餓，很多時候都還處在『爸媽都在身邊的安心感』，所以想要她趕快出國，趕快學會獨立」，但不擔心她在國外學壞，她認為女兒能開心最重要。