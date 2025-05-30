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蘇打綠首登武道館　「青峰幫馨儀公開徵友」：單身男子小心了

記者蔡琛儀／東京報導

天團蘇打綠「二十年一刻」巡演於昨（29日）首次攻上日本武道館，也是他們成團20週年的最後一夜，吳青峰難得秀出日文功力，幫其他五位團員翻譯他們的談話，不過都是隨「翻譯」本人心情所翻，因此當貝斯手馨儀說自己以前來武道館都是當觀眾，「謝謝大家讓我們今天能站上這裡。」青峰卻調皮用日文幫剛恢復單身不到3個月的馨儀當眾徵友：「我是想戀愛的人間獵豹，現在單身，各位單身男性小心我會咬住你們。」讓全場笑翻。

▲▼蘇打綠東京武道館演唱會 。（圖／緒風提供）

▲蘇打綠首度在東京武道館開唱。（圖／緒風提供）

武道館以音場回響聞名，當晚萬人齊喊「蘇打綠」，聲浪震耳欲聾，團長阿福早有準備，自備日文小抄用當地語言打招呼：「今天是蘇打綠20歲的最後一天，很開心能在武道館慶生。我們2005年發行的同名專輯，20 年後登上公信榜，真的很感動！」最後還高聲以日文喊出我愛大家，卻被青峰則忍不住爆料：「他的日文小抄上面還有很多注音欸，好好笑！」

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阿龔在台上感性回憶，2008年初訪東京，當時團員剛結束一整年的校園巡演，難得放了兩週假，他和阿福飛往紐約看演唱會，再去東京與團員會合，「兩週後再見到大家竟然有點認不出來。年紀增長，分開的時間也越來越長，有人可能一年沒見，有人十年都見不到，所以更要珍惜這一刻。」他感謝觀眾陪蘇打綠走過20歲的最後一天。恰逢首張專輯日文版復刻於演出前夕發行，阿龔感動表示：「很多美好，都是剛好拼湊在一起。」

▲▼蘇打綠東京武道館演唱會 。（圖／緒風提供）

▲蘇打綠。（圖／緒風提供）

為此他特別準備一段首張專輯所有曲目的六分鐘精華版鋼琴演奏，向2005年的出道作品致敬。而他演唱會後也透露，其實這段演出是他27日才開始編製，等於只花了2天就正式演出，因此他到了東京就往琴房跑。而青峰則是第一次看到專輯實體，坐在舞台上現場開箱、仔細觀看，其他團員則沈醉在阿龔的琴聲中，相當唯美。

現場也有許多苦等多年的日本打粉，高舉寫著「我是日本人」的應援牌，讓團員們忍不住把所有會的日文全講一遍。武道館全體工作人員還熱情邀請蘇打綠「務必重返武道館舉辦演唱會」。

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蘇打綠

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