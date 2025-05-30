快訊／BLACKPINK高雄世運「9種票價」出爐！　最貴8800元、6／12全面開賣

記者吳睿慈／台北報導

天團BLACKPINK睽違2年回到高雄開唱！主辦單位理想國日前公開台灣站日期訊息後，30日再度曝光座位圖與票價圖，VIP區最貴8800元一共9種票價，門票自6月10日起分為4段式預售，並於6月12日上午11點全面開賣。

▲BLACKPINK睽違2年合體。（圖／翻攝自BLACKPINK臉書）



主辦單位「Live Nation Taiwan」30日公開BLACKPINK於10月18 、19日連續兩天在高雄世運開唱的座位圖及票價，分為VIP區最貴8800元、6800元、5800元、4800元、3800元、3300元、2800元、2300元、1800元一共9種；BLINK官咖會員者於6月10日上午11點到11點59分優先預購，接著是Visa Infinite presale於6月11日上午11點到下午2點預售，以及Visa presale在6月11日下午4點到晚間11點59分預售，最終6月12日上午11點全面開賣。

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▲BLACKPINK高雄世運9種票價出爐。（圖／理想國提供）

BLACKPINK獨一無二的舞台魅力與LIVE實力，只要每次舉辦世界巡迴，皆成為「現象級」話題並秒速完售，回顧《Born Pink World Tour》橫跨 34 座城市，包括名列其中的高雄站，共舉辦 66 場演出，吸引超過 180 萬名觀眾，輕鬆奪下 K-POP 女子團體巡演最多人朝聖紀錄。而四位成員不只演藝事業有聲有色，更全面征服時尚界，成為各大精品品牌爭相邀請的代言人，持續引領新世代潮流。

BLACKPINK近兩年來專注於個人事業發展，不論是戲劇、個人歌曲都有亮眼成績，她們此趟巡演《DEADLINE》於7月在首爾起跑，並於10月18 、19日來到高雄世運站，睽違2年再次合體登台，勢必再掀一股追星風潮。